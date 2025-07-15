ГУР паралізувало роботу одного з найбільших виробників дронів у Росії – джерело

Ілюстративне фото: ГУР

Кіберкорпус Головного управління розвідки за підтримки волонтерів паралізував роботу одного з найбільших підприємств-виробників безпілотників на території Росії, повідомив співбесідник LIGA.net у відомстві.

За його даними, кіберфахівці ГУР за підтримки організації "Український кіберальянс" та групи BO Team атакували мережеву та серверну інфраструктуру компанії "Гаскар Інтеграція", котра є одним із найбільших постачальників дронів для армії РФ.

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Співбесідник зазначив, що завдяки кібератаці вдалося отримати доступ до 47 терабайтів технічної інформації про виготовлення безпілотників окупантів, а всі дані на серверах компанії було знищено, включно з 10 Тб резервних копій матеріалів.

"В результаті кібератаки на підприємстві не працює інтернет, виробничі та бухгалтерські програми, паралізована робота центру розробок компанії "Гаскар". Крім цього, на заводі з виробництва безпілотників заблоковані всі двері, співробітники вимушені користуватись пожежними виходами", – розповів співрозмовник LIGA.net.

Він додав, що серед викрадених даних є конфіденційні анкети працівників компанії, а головне – повна технічна документація стосовно виробництва дронів, яку передали відповідним фахівцям Сил оборони.

Як докази співрозмовник навів скриншоти з, як стверджується, внутрішнім листуванням працівників компанії, а також анкети шістьох росіян:

Скриншот: співбесідник LIGA.net

Скриншот: співбесідник LIGA.net

Скриншот: співбесідник LIGA.net

Скриншот: співбесідник LIGA.net

Скриншот: співбесідник LIGA.net

Скриншот: співбесідник LIGA.net

Скриншот: співбесідник LIGA.net

Скриншот: співбесідник LIGA.net

Скриншот: співбесідник LIGA.net

Скриншот: співбесідник LIGA.net

Скриншот: співбесідник LIGA.net

Скриншот: співбесідник LIGA.net

Скриншот: співбесідник LIGA.net

Скриншот: співбесідник LIGA.net

Скриншот: співбесідник LIGA.net