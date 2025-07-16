В разведке считают, что Украине будет сложно использовать ракеты Tomahawk от США

У Киева нет основных пусковых установок для запуска этих дальнобойных ракет

Вадим Скибицкий (Фото: gur.gov.ua)

Украине будет сложно использовать ракеты Tomahawk, если США одобрят их поставку. Об этом The Guardian заявил заместитель руководителя Главного управления разведки генерал-майор Вадим Скибицкий.

Он подтвердил, что президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсуждали возможность поставки Украине от США дальнобойных ракет Tomahawk. Но соглашения не достигнуто.

"Их непросто использовать. Основными пусковыми установками являются боевые корабли или стратегические бомбардировщики. У нас нет стратегических бомбардировщиков", – сказал Скибицкий.

При этом крайне важно, чтобы у Украины была возможность наносить "кинетические" удары вглубь России по важным военным объектам. Сейчас идут переговоры о снятии ограничений для ракет ATACMS, которые были введены прошлой администрацией президента Джо Байдена. Их дальность составляет 300 км.

"Для нас очень важно получить одобрение США на использование ракет большой дальности. Мы хотим уничтожать и дезорганизовывать в соответствии с процедурами НАТО", – сказал Скибицкий.