В разведке считают, что Украине будет сложно использовать ракеты Tomahawk от США
Украине будет сложно использовать ракеты Tomahawk, если США одобрят их поставку. Об этом The Guardian заявил заместитель руководителя Главного управления разведки генерал-майор Вадим Скибицкий.
Он подтвердил, что президенты Дональд Трамп и Владимир Зеленский в телефонном разговоре обсуждали возможность поставки Украине от США дальнобойных ракет Tomahawk. Но соглашения не достигнуто.
"Их непросто использовать. Основными пусковыми установками являются боевые корабли или стратегические бомбардировщики. У нас нет стратегических бомбардировщиков", – сказал Скибицкий.
При этом крайне важно, чтобы у Украины была возможность наносить "кинетические" удары вглубь России по важным военным объектам. Сейчас идут переговоры о снятии ограничений для ракет ATACMS, которые были введены прошлой администрацией президента Джо Байдена. Их дальность составляет 300 км.
"Для нас очень важно получить одобрение США на использование ракет большой дальности. Мы хотим уничтожать и дезорганизовывать в соответствии с процедурами НАТО", – сказал Скибицкий.
- Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Трамп заявил, что Альянс и США достигли договоренности о поставке оружия Украине за счет средств Европейского Союза.
- Президент США отметил, что благодаря этому соглашению Украина может получить до 17 систем ПВО Patriot, некоторые из них прибудут в страну в течение нескольких дней.
- По данным The Washington Post, Трамп думал предоставить Украине ракеты Tomahawk, но пока ограничился ATACMS. Первые он может передать, если будет нужен "дополнительный рычаг давления на Путина".
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