Україна вийшла на виробництво 4 млн дронів на рік – Умєров

Рустем Умєров (Фото: Міністерство оборони)

Україна спроможна виготовляти на рік 4 млн дронів. Про це заявив міністр обороні Рустем Умєров, передає кореспондентка LIGA.net.

"І цього року у нас буде поставлено на фронт понад 4 млн дронів. Станом на сьогодні, вже фронт отримав до 1,5 млн дронів – це всі закупівлі, і Агенції оборонних закупівель, і Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, і безпосередньо бригад", – зазначив він.

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За словами голови Міноборони, у 2024 році було багато звернень від бригад, щоб їм напряму виділяли фінансування. Міноборони та Кабмін це пропрацювали та виділили окреме фінансування на бригади.

"Сьогодні щомісяця ми виділяємо по 2,5 млрд грн на бригади, щоб закуповували напряму", – зазначив міністр.

Однак не всі бригади витрачають ці кошти. Тому зараз Агенція закупівель запроваджує DOT Chain Defence. Він працюватиме наступним чином: бригада бачить "маркетплейс" дронів і замовляє все, що їй потрібно, а Агенція це оплачує.

Це дозволить скоротити бюрократію, а бригади в десятки разів швидше отримуватимуть те, що їм потрібно.

"Це масштабування – один із ключових факторів, що дають можливість нарощувати далекобійні й фронтові можливості та створювати запас потужностей на майбутнє", – сказав Умєров.