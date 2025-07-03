Компанія зі США виготовить сотні тисяч дронів для України

CEO Swift Beat Ерік Шмідт, президент Володимир Зеленський та міністр оборони Рустем Умєров (Скриншот з відео Офісу президента)

Україна уклала меморандум про довгострокове стратегічне партнерство з американською компанією Swift Beat - йдеться про виготовлення сотень тисяч дронів цього року та подальше масштабування. Про це повідомили в Офісі президента.

"Документ передбачає розширення виробничих потужностей компанії, а сучасні дрони постачатимуть Україні пріоритетно, на спеціальних умовах і за собівартістю", - розповіли в відомстві.

За його словами, завдяки цьому партнерству в Україні значно зросте кількість необхідних безпілотників - йдеться про сотні тисяч дронів у 2025-му та подальше збільшення обсягів наступного року.

Йдеться про виготовлення таких безпілотників Swift Beat:

→ дрони-перехоплювачі для знищення російських безпілотників і ракет;

→ квадрокоптери для розвідки, спостереження, коригування вогню та логістики;

→ ударні дрони середнього класу для ураження ворожих цілей.

Також, додали в ОП, у планах розробка інноваційних рішень - створення перехоплювачів для крилатих та балістичних ракет, автоматичних турелей й розвідувальних платформ (імовірно, йдеться про наземні дрони. - Ред.).

Swift Beat спеціалізується на виробництві автономних безпілотників зі штучним інтелектом, й уже має присутність в Україні. Компанія співпрацює з українськими інженерами та військовими, проводить тестування дронів на території країни.

Документ про співпрацю уклали під час візиту української делегації до Данії: підписували меморандум міністр оборони Рустем Умєров та головний виконавчий директор компанії Ерік Шмідт в присутності президента Володимира Зеленського.

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