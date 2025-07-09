Рекордна атака безпілотників. Є десятки збиттів дронами-перехоплювачами, буде масштабування

В Україні масштабуватимуть застосування дронів-перехоплювачів, але мобільні вогневі групи теж із рахунків не списують

Дрон-перехоплювач (Ілюстративне фото: Braive1)

Під час комбінованої російської атаки на Україну у ніч проти 9 липня, коли окупанти запустили рекордну кількість безпілотників, по повітряних ворожих цілях знову працювали дрони-перехоплювачи, проте гарний результат показали і мобільні вогневі групи. Про це повідомили президент Володимир Зеленський і речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Застосовувалися наші дрони-перехоплювачі – є десятки збиттів, масштабуємо технологію. Працювали й мобільні вогневі групи – теж маємо десятки збиттів", – написав Зеленський.

Ігнат розповів, що по "шахедах" працювала уся наявна в Україні авіація, зенітно-ракетні війська, дрони-перехоплювачі.

"Ефективно працює цей інноваційний засіб", – наголосив він.

Водночас Ігнат сказав, що мобільні вогневі групи теж "нікуди не діваються" і вони теж показали результат.

"Ніхто їх з рахунку, звісно, не списує. У своєму нижньому ешелоні вони відпрацьовують доволі непогано. Трохи менше 100 цілей було знищено сьогодні саме МВГ", – сказав речник Повітряних сил.