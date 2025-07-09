Рекордна атака безпілотників. Є десятки збиттів дронами-перехоплювачами, буде масштабування
Під час комбінованої російської атаки на Україну у ніч проти 9 липня, коли окупанти запустили рекордну кількість безпілотників, по повітряних ворожих цілях знову працювали дрони-перехоплювачи, проте гарний результат показали і мобільні вогневі групи. Про це повідомили президент Володимир Зеленський і речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
"Застосовувалися наші дрони-перехоплювачі – є десятки збиттів, масштабуємо технологію. Працювали й мобільні вогневі групи – теж маємо десятки збиттів", – написав Зеленський.
Ігнат розповів, що по "шахедах" працювала уся наявна в Україні авіація, зенітно-ракетні війська, дрони-перехоплювачі.
"Ефективно працює цей інноваційний засіб", – наголосив він.
Водночас Ігнат сказав, що мобільні вогневі групи теж "нікуди не діваються" і вони теж показали результат.
"Ніхто їх з рахунку, звісно, не списує. У своєму нижньому ешелоні вони відпрацьовують доволі непогано. Трохи менше 100 цілей було знищено сьогодні саме МВГ", – сказав речник Повітряних сил.
- Головком ЗСУ Сирський повідомляв, що ефективність дронів-перехоплювачів "шахедів" становить 70% – це майже удвічі більше, ніж у мобільних вогневих груп. Водночас останні все ще не втратили актуальності, а для перехоплювачів не вистачає РЛС.
- У фонді Притули пояснили, що після зміни тактики російських атак деякі засоби протидії вже не такі ефективні. Коли "шахеди" атакують зграями, ефективність МВГ знижується. Основна проблема МВГ – зміна висотних ешелонів ворогом.
- У Силах безпілотних систем кажуть, що дрони-перехоплювачі показують гарні результати, але про системність говорити зарано.