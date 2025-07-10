На один російський безпілотник потрібно три дрони-перехоплювачі і РЛС – аналітик Бадрак

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Україні потрібно мати три дрони-перехоплювачі на один російський ударний безпілотник й забезпечити систему виявлення БпЛА окупантів. Про це у статті для LIGA.net з посиланням на експертів у галузі розповів директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак.

"Фахівці оцінюють ситуацію так: навіть з урахуванням комплексної побудови системи ППО, слід досягти ситуації, коли Сили оборони зможуть використовувати три зенітних безпілотники проти одного БпАК противника. Та, звісно, забезпечити систему виявлення ворожих дронів", – написав він.

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Під час своєї наймасштабнішої атаки 9 липня Росія застосувала 728 дронів – тобто, за такими розрахунками, потрібно буде понад 2100 перехоплювачів проти подібної кількості безпілотників РФ (без урахування інших складових протиповітряної оборони).

Бадрак нагадав, що про розробку дрона-перехоплювача Sting вперше стало відомо у жовтні 2024 року, а ізраїльські радіолокаційні системи RADA ieMHR, які добре бачать безпілотники типу Shahed/"Герань" почали використовувати у Силах оборони з травня 2023 року, коли перші три радари попередження ракетних ударів закупили у межах волонтерської ініціативи від литовської організації Blue/Yellow.

"Тож якби в держави був єдиний центр ухвалення рішень щодо розвитку всіх безпілотних систем та суміжних інноваційних рішень, а також в режимі воєнного часу працювали оборонне й промислове міністерства, міста України не зіткнулися б влітку 2025 року із руйнуванням житлових масивів Росією", – вважає аналітик.

В Агенції оборонних закупівель повідомляли LIGA.net, що до кінця червня 2025 року було підписано 417 контрактів на закупівлю БпЛА, у тому числі перехоплювачів, на суму 113,2 млрд грн (у 2024-му було 497 контрактів і 69 млрд грн, закупівлі дронів для Сил оборони здійснює не тільки це відомство). Після останніх російських атак президент Володимир Зеленський та Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що перехоплювачами були збиті десятки російських дронів, й анонсували масштабування технології.

Бадрак додав, для масштабування таких технологій варто застосовувати й нетрадиційні можливості, наприклад, приватні військові компанії: за кошти власників критичної інфраструктури вони зможуть забезпечити захист об'єктів, у тому числі комплексними засобами, де дрони-перехоплювачі посідатимуть визначне місце.

Експерт зауважив, що великий бізнес "здатен допомогти державі й у розгортанні масових, фізично захищених виробництв перехоплювачів, бо йдеться про забезпечення стійкості нації".

Аналітик додав, що на кінець червня одна тільки українська група "Дикі шершні" виготовила велику партію безпілотників-перехоплювачів, проте, як і раніше, завдяки коштам благодійників – вдалося зібрати 85 млн грн, на які закуплять 395 дронів для перехоплення "шахедів" і ще 1500 зенітних FPV для збиття російських розвідувальних дронів.