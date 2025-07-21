Зеленский провел совещание по разработкам, производству и закупке беспилотников

Совещание (Фото: Офис президента)

В понедельник, 21 июля, президент Владимир Зеленский провел совещание по разработкам, производству и закупкам беспилотников. Об этом сообщил Офис президента.

Глава государства назвал совещание "очень содержательным". В нем приняли участие новоназначенные министр обороны Денис Шмыгаль и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

По его словам, работают вместе чиновники правительства, СНБО, Вооруженные Силы Украины и команда ОП.

"Проанализировали все направления относительно необходимых дронов, и особый акцент – на дронах-перехватчиках. Были доклады по каждой действительно эффективной разработке, будем максимально контрактовать", – заявил Зеленский.

Он добавил, что 22 июля чиновники Кабмина должны принять соответствующие решения.

Президент акцентировал, что заявленные объемы поставок дронов для Сил обороны "обеспечат укрепление защиты наших позиций на фронте и нормальной жизни в городах и селах".

"Ответственность за выполнение контрактов – персональная. Работаем также над масштабированием наших дипстрайков", — подчеркнул глава государства.

Фото: ОП

Фото: ОП

Фото: ОП

Главком ВСУ Сырский сообщал, что эффективность дронов-перехватчиков "шахедов" составляет 70% – это почти вдвое больше, чем у мобильных огневых групп. В то же время последние все еще не потеряли актуальности, а для перехватчиков не хватает РЛС.

В Силах беспилотных систем сообщали, что дроны-перехватчики показывают хорошие результаты, но говорить о системности еще рано.