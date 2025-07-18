Между Зеленским и Трампом есть политическая договоренность по украинским дронам для США
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Белом доме 28 февраля 2025 года (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп достигли политической договоренности насчетинвестиций в производство и продажу украинских дронов США. Об этом на встрече с журналистами сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Суспільне.

"Есть политическая договоренность. Речь идет об инвестициях в расширение производства в Украине", – сообщила руководитель правительства.

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По ее словам, сейчас новый министр обороны Денис Шмыгаль "будет разрабатывать это предложение с американской стороной", после чего будет происходить техническая работа.

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