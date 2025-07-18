Между Зеленским и Трампом есть политическая договоренность по украинским дронам для США
Президент Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп достигли политической договоренности насчетинвестиций в производство и продажу украинских дронов США. Об этом на встрече с журналистами сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает Суспільне.
"Есть политическая договоренность. Речь идет об инвестициях в расширение производства в Украине", – сообщила руководитель правительства.
По ее словам, сейчас новый министр обороны Денис Шмыгаль "будет разрабатывать это предложение с американской стороной", после чего будет происходить техническая работа.
- Зеленский сообщал, что во время звонка 4 июля Трамп выразил желание купить украинские беспилотники. В ответ он заявил, что Украина хочет покупать американскую ПВО.
- Впоследствии украинский президент сообщил, что они с Трампом рассматривают возможность заключения соответствующего "мегасоглашения", по которому Штаты будут покупать боевые беспилотники, испытанные в Украине, в обмен на согласие Киева приобрести ряд американских вооружений.
Комментарии (0)