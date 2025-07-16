Трамп заявил, что США хотят купить украинские беспилотники, а мы хотим ПВО – Зеленский

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на саммите НАТО 25 июня 2025 года (Фото: Офис украинского президента)

Украина хочет покупать у Соединенных Штатов средства противовоздушной обороны, в то же время Америка хочет приобрести беспилотники украинского производства, сообщил президент Владимир Зеленский, комментируя свой разговор с американским коллегой Дональдом Трампом 14 июля. Об этом глава государства рассказал в интервью американскому телеканалу Newsmax.

"Мы говорили с президентом Трампом, и я сказал ему: "Я вас очень прошу, давайте обсудим стратегический воздушный щит для Украины". Речь идет не только о системах Patriot, есть много других вещей. Мы многое производим сами. Мы много делаем для защиты нашего неба и наших людей", – рассказал Зеленский.

Президент отметил, что существует много беспилотников, которые есть только у Украины, – и это главы государств также обсуждают.

"Я сказал ему, что очень хочу покупать у вас вещи, которые есть только у вас. И он мне ответил, что Америка хочет покупать беспилотники украинского производства. Я думаю, что это взаимовыгодное сотрудничество. Я очень хочу, чтобы Америка помогла нам защитить наше небо. Это очень важно", – добавил руководитель Украины.