Зеленский: Трамп осознает, что Путин ему лжет

Президент заявил, что американский лидер увидел, что диктатор РФ "просто говорит одно, а затем бомбит"

Дональд Трамп (Фото: Al Drago/EPA)

Президент США Дональд Трамп осознает, что российский диктатор Владимир Путин говорит ему ложь по урегулированию войны. Об этом в интервью американскому медиа Newsmax рассказал президент Владимир Зеленский.

"Президент Трамп осознает, что Путин ему лжет. И важно, чтобы президент Трамп сам это увидел – не то, что он узнает от кого-то другого, а то, что он видит сам", – сказал глава государства.

По его словам, Украина поддержала все американские инициативы по прекращению огня.

"И он [Трамп] увидел реальность: Путин просто говорит одно, а затем бомбит. И он [Путин] не хочет, чтобы война закончилась", – продолжил Зеленский.

Он добавил, что есть решение Вашингтона продолжать помогать Украине, а также понимание, что для США важно, чтобы Украина не проиграла войну. В то же время Путин теряет большое количество военных, "посылая их на смерть".

"Все эти понимания важны. В этом месяце мы достигли прорыва в плане систем обороны. Для Украины приоритетом является система Patriot. Я благодарен за положительный сигнал из Белого дома, лично от президента, по поддержке этого. А по пакету санкций, вы сами видите, что все двигаются вперед", – констатировал Зеленский.

Глава государства отметил, что аналитики и финансисты в США и Украине, а также разведывательные службы понимают, что пакет санкций, который готовит Вашингтон, повлияет на доходы Путина, а следовательно, и на потенциал для достижения мира, ведь "Кремль больше не сможет зарабатывать большие суммы денег на войну за счет энергетики, нефти, газа и других ресурсов".