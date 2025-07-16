Зеленський: Трамп усвідомлює, що Путін йому бреше
Президент США Дональд Трамп усвідомлює, що російський диктатор Володимир Путін говорить йому неправду щодо врегулювання війни. Про це в інтерв’ю американському медіа Newsmax розповів президент Володимир Зеленський.
"Президент Трамп усвідомлює, що Путін йому бреше. І важливо, щоб президент Трамп сам це побачив – не те, що він дізнається від когось іншого, а те, що він бачить сам", – сказав глава держави.
За його словами, Україна підтримала всі американські ініціативи щодо припинення вогню.
"І він [Трамп] побачив реальність: Путін просто каже одне, а потім бомбить. І він [Путін] не хоче, щоб війна закінчилася", – продовжив Зеленський.
Він додав, що є рішення Вашингтона продовжувати допомагати Україні, а також розуміння, що для США важливо, щоб Україна не програла війну. Водночас Путін втрачає велику кількість військових, "посилаючи їх на смерть".
"Усі ці розуміння важливі. Цього місяця ми досягли прориву в плані систем оборони. Для України пріоритетом є система Patriot. Я вдячний за позитивний сигнал із Білого дому, особисто від президента, щодо підтримки цього. А щодо пакета санкцій, ви самі бачите, що всі рухаються вперед", – констатував Зеленський.
Глава держави зазначив, що аналітики та фінансисти у США та Україні, а також розвідувальні служби розуміють, що пакет санкцій, який готує Вашингтон, вплине на доходи Путіна, а отже, і на потенціал для досягнення миру, адже "Кремль більше не зможе заробляти великі суми грошей на війну коштом енергетики, нафти, газу та інших ресурсів".
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