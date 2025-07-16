Зеленский: Путин боится США. После приезда Келлога два дня не было сильных атак
Российский диктатор Владимир Путин боится США. После приезда спецпредставителя Кита Келлога две ночи не было массированных атак. Такое предположение озвучил президент Владимир Зеленский в интервью Newsmax.
"Генерал Келлог прибыл в Украину, и две ночи подряд не было массовых взрывов. Это очень интересный пример... Даже люди уже шутят и говорят, что надо дать генералу Келлогу украинский паспорт и чтобы американцы почаще приезжали к нам, потому что тогда Россия будет меньше бомбить", – сказал он.
Зеленский отметил, что Путин намеренно бомбит мирных жителей, но когда американцы приезжают в Украину, он этого не делает. Это говорит о том, что он пытается запугивать, шантажировать и создавать напряженность, но при этом не идет на полную эскалацию.
"Это означает одно: Путин боится Америки. Я говорил об этом все время, и также президенту: как бы там ни было, Путин боится Америки, и я в этом уверен. Это очень важный момент", – подчеркнул Зеленский.
- Несмотря на присутствие в Украине Келлога, 16 июля Россия запустила по Украине ракету "Искандер" и 400 дронов. В Виннице и Кривом Роге возникли пожары, повреждены объекты промышленности, есть раненые. В Одесской области враг также атаковал инфраструктуру, а в Краматорске ударил по детсаду.
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