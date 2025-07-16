Зеленский: Путин боится США. После приезда Келлога два дня не было сильных атак

Владимир Зеленский и Кит Келлог (Фото: ОП)

Российский диктатор Владимир Путин боится США. После приезда спецпредставителя Кита Келлога две ночи не было массированных атак. Такое предположение озвучил президент Владимир Зеленский в интервью Newsmax.

"Генерал Келлог прибыл в Украину, и две ночи подряд не было массовых взрывов. Это очень интересный пример... Даже люди уже шутят и говорят, что надо дать генералу Келлогу украинский паспорт и чтобы американцы почаще приезжали к нам, потому что тогда Россия будет меньше бомбить", – сказал он.

Зеленский отметил, что Путин намеренно бомбит мирных жителей, но когда американцы приезжают в Украину, он этого не делает. Это говорит о том, что он пытается запугивать, шантажировать и создавать напряженность, но при этом не идет на полную эскалацию.

"Это означает одно: Путин боится Америки. Я говорил об этом все время, и также президенту: как бы там ни было, Путин боится Америки, и я в этом уверен. Это очень важный момент", – подчеркнул Зеленский.