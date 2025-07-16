В Виннице и Кривом Роге – пожары. Под атакой РФ была промышленность, есть раненые: видео

В Кривом Роге подросток получил ранение живота, а в Виннице четверо пострадавших находятся в больницах

Спасатели (Илюстартивное фото: ГСЧС)

В результате ночной атаки в ночь на 16 июля в Кривом Роге разрушено промышленное предприятие, а в Виннице есть попадание по объектам гражданской промышленной инфраструктуры. Об этом сообщили представители местных властей.

Городской голова Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что подобной атаки на город еще не было – одновременно 28 дронов и одна ракета. В городе зафиксировано около 20 "прилетов".

На разрушенном предприятии обошлось без потерь – работники находились в укрытии. Однако пострадал 17-летний парень – с ранением в брюшную полость находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

В городе возникли масштабные отключения света, а система водоснабжения перешла на генераторы. Сейчас идет восстановление подачи электричества на несколько районов города.

"Очень быстро не будет. Несколько пожаров. Идет локализация", – отметил Вилкул.

Под утро россияне атаковали Винницу, сообщила первый заместитель председателя областной военной администрации Наталья Заболотная. По ее словам, на местах попадания возникли пожары, работают спасатели. Известно о четырех раненых, они находятся в больницах.

В общинах Винницкой области повреждены жилые дома.

ОБНОВЛЕНО в 07:30. Число пострадавших в Виннице возросло до семи человек. Пятеро из них с ожогами, среди которых двое тяжелых, а трое – средней степени тяжести, сообщила Заболотная. По региону запустили 28 дронов из которых ориентировочно 18 были уничтожены.

На одном из объектов промышленной инфраструктуры пожар локализован, на другом еще работают спасатели. В области повреждены четыре жилых дома (кровля, окна, двери), но один существенно поврежден.

В Кривом Роге, по словам Вилкула, все пожары уже ликвидированы. По состоянию на утро, кроме нескольких абонентов, возобновлено электроснабжение, вода также есть. Трамваи и троллейбусы в городе работают.