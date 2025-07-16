Зеленский считает, что оружие США может принудить Путіна к переговорам – и без применения

Президент заявил, что Украина "готова к действиям, к демонстрации силы" в отношении России

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский считает, что любое наступательное оружие от США может заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Даже если такое оружие, включая ракеты, способные бить вглубь РФ, не будет применено, рассказал глава государства в интервью американскому телеканалу Newsmax.

Зеленский отметил, что руководитель Штатов Дональд Трамп и "вся Америка и Европа" знают, что Украина хочет мира и окончания войны.

Однако, добавил президент, россияне понимают только силу: "Итак, только сильные санкции и только сильное оружие".

Руководитель Украины также подчеркнул, что "мы готовы к действиям, к демонстрации силы".

"Я помню, что у нас был мощный пакет сдерживания еще до того, как президент Трамп стал президентом. Я хотел, чтобы Америка продала нам такой пакет. Но этого не было сделано. Мы говорили с президентом Трампом об этих вещах. Я бы очень хотел, чтобы мы были сильными. Демонстрация силы заставляет Путина сесть за стол переговоров. Не факт, что нам придется применить эту силу, но если Россия знает о ее существовании, это уже сильный аргумент для прекращения войны", – рассказал Зеленский.

В октябре 2024 года президент представил "План победы" – в нем был и перечень оружия, которое Украина хотела бы получить от союзников. В том числе речь шла и о дальнобойных ракетах Tomahawk.