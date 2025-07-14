Трамп согласился, что Украина хочет мира

Президент Штатов и генсек НАТО заявили, что "позаботятся", чтобы Украина и в дальнейшем хотела мирного соглашения

Марк Рютте и Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Президент США Дональд Трамп согласился со словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, что Украина хочет мирного договора. Разговор состоялся во время встречи политиков в Белом доме.

Трамп отметил, что угроза вторичными пошлинами и соглашение о продаже оружия для Украины будут иметь влияние на российского диктатора Владимира Путина и Украину.

"Мы хотим убедиться, что Украина делает то, что должна делать. Вдруг они могут почувствовать себя ободренными, или, возможно, они не хотят [мира]. Знаете, это очень сложная ситуация", – заявил Трамп.

На это Рютте отметил, что Украина хочет мирного соглашения, и президент США сказал, что думает так же.

Генсек НАТО акцентировал, что украинцы "будут оставаться преданными этому, нет сомнений, что они этого [мира] хотят", Трамп согласился. Рютте также отметил, что "россияне должны стать серьезными" насчет соглашения.

Президент США добавил, что украинцы "должны продолжать хотеть этого [мира]", а Рютте заявил, что "мы с вами об этом позаботимся".

"Мы об этом позаботимся. Я уверен, что они сделают то, что должно быть сделано. Плюс у нас есть определенные параметры [мира], которые знают обе стороны. И мы уже знаем, что надо сделать. Поэтому я думаю, что это будет очень сильно. Мы хотим устойчивого мира", – ответил руководитель Штатов.