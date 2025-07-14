Трамп согласился, что Украина хочет мира
Президент США Дональд Трамп согласился со словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, что Украина хочет мирного договора. Разговор состоялся во время встречи политиков в Белом доме.
Трамп отметил, что угроза вторичными пошлинами и соглашение о продаже оружия для Украины будут иметь влияние на российского диктатора Владимира Путина и Украину.
"Мы хотим убедиться, что Украина делает то, что должна делать. Вдруг они могут почувствовать себя ободренными, или, возможно, они не хотят [мира]. Знаете, это очень сложная ситуация", – заявил Трамп.
На это Рютте отметил, что Украина хочет мирного соглашения, и президент США сказал, что думает так же.
Генсек НАТО акцентировал, что украинцы "будут оставаться преданными этому, нет сомнений, что они этого [мира] хотят", Трамп согласился. Рютте также отметил, что "россияне должны стать серьезными" насчет соглашения.
Президент США добавил, что украинцы "должны продолжать хотеть этого [мира]", а Рютте заявил, что "мы с вами об этом позаботимся".
"Мы об этом позаботимся. Я уверен, что они сделают то, что должно быть сделано. Плюс у нас есть определенные параметры [мира], которые знают обе стороны. И мы уже знаем, что надо сделать. Поэтому я думаю, что это будет очень сильно. Мы хотим устойчивого мира", – ответил руководитель Штатов.
- Также Трамп заявил, что НАТО и Штаты заключили соглашение о поставках оружия для Украины за счет Европы.
- Президент США отметил, что благодаря этой договоренности Украина может получить до 17 систем ПВО Patriot, некоторые из которых прибудут в страну в течение нескольких дней.
- Трамп дал России 50 дней на заключение мирного соглашения, в противном случае пригрозил вторичными пошлинами для стран, покупающих у страны-агрессора.
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