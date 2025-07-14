Трамп погодився, що Україна хоче миру
Марк Рютте та Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Президент США Дональд Трамп погодився зі словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, що Україна хоче мирної угоди. Розмова відбулася під час зустрічі політиків у Білому домі.

Трамп зазначив, що погроза вторинними митами та угода про продаж зброї для України матимуть вплив на російського диктатора Володимира Путіна та Україну.

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"Ми хочемо переконатися, що Україна робить те, що повинна робити. Раптом вони можуть відчути себе підбадьореними, або, можливо, вони не хочуть [миру]. Знаєте, це дуже складна ситуація", – заявив Трамп.

На це Рютте зауважив, що Україна хоче мирної угоди, і президент США сказав, що думає так само.

Генсек НАТО акцентував, що українці "залишатимуться відданими цьому, немає сумнівів, що вони цього [миру] хочуть", Трамп погодився. Рютте також зауважив, що "росіяни повинні стати серйозними" стосовно угоди.

Президент США додав, що українці "повинні продовжувати хотіти цього [миру]", а Рютте заявив, що "ми з вами про це подбаємо".

"Ми про це подбаємо. Я впевнений, що вони зроблять те, що має бути зроблено. Плюс у нас є певні параметри [миру], які знають обидві сторони. І ми вже знаємо, що треба зробити. Тож я думаю, що це буде дуже сильно. Ми хочемо стійкого миру", – відповів керівник Штатів.

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