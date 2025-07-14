Трамп погодився, що Україна хоче миру

Марк Рютте та Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Президент США Дональд Трамп погодився зі словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте, що Україна хоче мирної угоди. Розмова відбулася під час зустрічі політиків у Білому домі.

Трамп зазначив, що погроза вторинними митами та угода про продаж зброї для України матимуть вплив на російського диктатора Володимира Путіна та Україну.

"Ми хочемо переконатися, що Україна робить те, що повинна робити. Раптом вони можуть відчути себе підбадьореними, або, можливо, вони не хочуть [миру]. Знаєте, це дуже складна ситуація", – заявив Трамп.

На це Рютте зауважив, що Україна хоче мирної угоди, і президент США сказав, що думає так само.

Генсек НАТО акцентував, що українці "залишатимуться відданими цьому, немає сумнівів, що вони цього [миру] хочуть", Трамп погодився. Рютте також зауважив, що "росіяни повинні стати серйозними" стосовно угоди.

Президент США додав, що українці "повинні продовжувати хотіти цього [миру]", а Рютте заявив, що "ми з вами про це подбаємо".

"Ми про це подбаємо. Я впевнений, що вони зроблять те, що має бути зроблено. Плюс у нас є певні параметри [миру], які знають обидві сторони. І ми вже знаємо, що треба зробити. Тож я думаю, що це буде дуже сильно. Ми хочемо стійкого миру", – відповів керівник Штатів.