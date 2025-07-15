Трамп спрашивал Зеленского, можно ли ударить по Москве и Питеру, но не поощрял – Белый дом
Белый дом подтвердил, что 4 июля президент США Дональд Трамп спрашивал своего украинского коллегу Владимира Зеленского о возможности ударов по Москве и Санкт-Петербургу, но "не поощрял к дальнейшим убийствам". Об этом, реагируя на публикацию в издании Financial Times, заявила пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт в комментарии американскому журналу Newsweek.
Чиновница заявила, что FT якобы вырывает слова из контекста, чтобы получить клики (просмотры).
"Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял к дальнейшим убийствам. Он неутомимо работает над тем, чтобы остановить убийства и закончить эту войну", – заявила Ливитт.
Ранее FT опубликовало статью, в которой двое информированных собеседников утверждали, что во время звонка 4 июля Трамп спросил Зеленского, сможет ли Украина поразить военные объекты в глубине России, если ей предоставят соответствующее оружие.
По словам собеседников, президент США сказал своему коллеге: "Владимир, вы можете ударить по Москве?....можете ли вы ударить и по Санкт-Петербургу тоже?".
На что, утверждают собеседники, Зеленский ответил: "Безусловно. Мы можем, если вы дадите нам оружие".
Руководитель Штатов дал понять, что поддерживает эту идею, описав стратегию в отношении РФ как такую, которая призвана "заставить их [россиян] почувствовать боль" и заставить Кремль сесть за стол переговоров, заявили собеседники FT.
- Другое американское издание, The Washington Post, публиковало похожие данные уже со ссылкой на своего собеседника. Он также утверждал, что Трамп рассматривал возможность отправки в Украину дальнобойных ракет Tomahawk, но решил отложить этот вопрос на случай, если потребуются дополнительные рычаги давления на диктатора Путина.
- Дальность Tomahawk, в зависимости от модификации, составляет от 450 (противокорабельный вариант) до 2500 километров. Расстояние от украинской границы до Москвы – более 400 км.
- В конце июня руководителя ОП Ермака спросили, удастся ли украинской баллистике "Сапсан" (дальностью до 500 км) долететь до Москвы. Он ответил, что "мы сможем удивить наших врагов еще много раз".
Комментарии (0)