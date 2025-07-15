Трамп спрашивал Зеленского, можно ли ударить по Москве и Питеру, но не поощрял – Белый дом

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Белый дом подтвердил, что 4 июля президент США Дональд Трамп спрашивал своего украинского коллегу Владимира Зеленского о возможности ударов по Москве и Санкт-Петербургу, но "не поощрял к дальнейшим убийствам". Об этом, реагируя на публикацию в издании Financial Times, заявила пресс-секретарь администрации Кэролайн Ливитт в комментарии американскому журналу Newsweek.

Чиновница заявила, что FT якобы вырывает слова из контекста, чтобы получить клики (просмотры).

"Президент Трамп просто задал вопрос, а не поощрял к дальнейшим убийствам. Он неутомимо работает над тем, чтобы остановить убийства и закончить эту войну", – заявила Ливитт.

Ранее FT опубликовало статью, в которой двое информированных собеседников утверждали, что во время звонка 4 июля Трамп спросил Зеленского, сможет ли Украина поразить военные объекты в глубине России, если ей предоставят соответствующее оружие.

По словам собеседников, президент США сказал своему коллеге: "Владимир, вы можете ударить по Москве?....можете ли вы ударить и по Санкт-Петербургу тоже?".

На что, утверждают собеседники, Зеленский ответил: "Безусловно. Мы можем, если вы дадите нам оружие".

Руководитель Штатов дал понять, что поддерживает эту идею, описав стратегию в отношении РФ как такую, которая призвана "заставить их [россиян] почувствовать боль" и заставить Кремль сесть за стол переговоров, заявили собеседники FT.