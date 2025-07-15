Трамп питав Зеленського, чи можна вдарити по Москві і Пітеру, але не заохочував – Білий дім

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Білий дім підтвердив, що 4 липня президент США Дональд Трамп питав свого українського колегу Володимира Зеленського щодо можливості ударів по Москві та Санкт-Петербургу, але "не заохочував до подальших вбивств". Про це, реагуючи на публікацію у виданні Financial Times, заявила речниця адміністрації Керолайн Лівітт у коментарі американському журналу Newsweek.

Посадовця заявила, що FT нібито вириває слова з контексту, аби отримати кліки (перегляди).

"Президент Трамп просто поставив запитання, а не заохочував до подальших вбивств. Він невтомно працює над тим, щоб зупинити вбивства і закінчити цю війну", – заявила Лівітт.

Раніше FT опублікувало статтю, у котрій двоє поінформованих співрозмовників стверджували, що під час дзвінка 4 липня Трамп запитав Зеленського, чи зможе Україна уразити воєнні об'єкти вглибині Росії, якщо їй нададуть відповідну зброю.

За словами співрозмовців, президент США сказав своєму колезі: "Володимире, ви можете вдарити по Москві?... Чи можете ви вдарити й по Санкт-Петербургу теж?".

На що, стверджують співбесідники, Зеленський відповів: "Безумовно. Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю".

Керівник Штатів дав зрозуміти, що підтримує цю ідею, описавши стратегію стосовно РФ як таку, що покликана "змусити їх [росіян] відчути біль" і примусити Кремль сісти за стіл переговорів, заявили співрозмовники FT.