Трамп питав Зеленського, чи можна вдарити по Москві і Пітеру, але не заохочував – Білий дім
Білий дім підтвердив, що 4 липня президент США Дональд Трамп питав свого українського колегу Володимира Зеленського щодо можливості ударів по Москві та Санкт-Петербургу, але "не заохочував до подальших вбивств". Про це, реагуючи на публікацію у виданні Financial Times, заявила речниця адміністрації Керолайн Лівітт у коментарі американському журналу Newsweek.
Посадовця заявила, що FT нібито вириває слова з контексту, аби отримати кліки (перегляди).
"Президент Трамп просто поставив запитання, а не заохочував до подальших вбивств. Він невтомно працює над тим, щоб зупинити вбивства і закінчити цю війну", – заявила Лівітт.
Раніше FT опублікувало статтю, у котрій двоє поінформованих співрозмовників стверджували, що під час дзвінка 4 липня Трамп запитав Зеленського, чи зможе Україна уразити воєнні об'єкти вглибині Росії, якщо їй нададуть відповідну зброю.
За словами співрозмовців, президент США сказав своєму колезі: "Володимире, ви можете вдарити по Москві?... Чи можете ви вдарити й по Санкт-Петербургу теж?".
На що, стверджують співбесідники, Зеленський відповів: "Безумовно. Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю".
Керівник Штатів дав зрозуміти, що підтримує цю ідею, описавши стратегію стосовно РФ як таку, що покликана "змусити їх [росіян] відчути біль" і примусити Кремль сісти за стіл переговорів, заявили співрозмовники FT.
- Інше американське видання, The Washington Post, публікувала схожі дані уже з посиланням на свого співрозмовця. Він також стверджував, що Трамп розглядав можливість відправлення в Україну далекобійних ракет Tomahawk, але вирішив відкласти це питання на випадок, якщо будуть потрібні додаткові важелі тиску на диктатора Путіна.
- Дальність Tomahawk, залежно від модифікації, становить від 450 (протикорабельний варіант) до 2500 кілометрів. Відстань від українського кордону до Москви – понад 400 км.
- Наприкінці червня керівника ОП Єрмака запитали, чи вдасться українській балістиці "Сапсан" (дальністю до 500 км) долетіти до Москви. Він відповів, що "ми зможемо здивувати наших ворогів ще багато разів".
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