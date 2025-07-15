Трамп заявив, що Зеленський все ж не повинен бити по Москві

Американський лідер наголосив, що подивиться на реакцію Росії на свій 50-денний ультиматум

Дональд Трамп та Керолайн Лівітт (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Президент США Дональд Трамп заявив, що президенту Володимиру Зеленському не слід бомбардувати Москву на тлі зворотних заяв низки медіа. Про це він сказав біля Білого дому перед поїздкою до Піттсбурга.

Журналісти запитали його, чи має Зеленський вдарити по Москві, на що американський президент відповів негативно.

"Ні, він не повинен завдавати ударів по Москві", – сказав Трамп.

Він також зазначив, що подивиться на поведінку російського диктатора Володимира Путіна після того, як оголосив 50-денний ультиматум: або укладання мирної угоди, або "жорсткі мита". Трамп підкреслив вкотре, що "вкрай розчарований" Путіним.

Його також запитали про те, на чиєму він зараз боці – Росії чи України.

"Я ні на чиєму боці. Я на боці людства. Я хочу зупинити вбивство тисяч людей за тиждень", – резюмував Трамп.