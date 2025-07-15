Трамп заявив, що Зеленський все ж не повинен бити по Москві
Президент США Дональд Трамп заявив, що президенту Володимиру Зеленському не слід бомбардувати Москву на тлі зворотних заяв низки медіа. Про це він сказав біля Білого дому перед поїздкою до Піттсбурга.
Журналісти запитали його, чи має Зеленський вдарити по Москві, на що американський президент відповів негативно.
"Ні, він не повинен завдавати ударів по Москві", – сказав Трамп.
Він також зазначив, що подивиться на поведінку російського диктатора Володимира Путіна після того, як оголосив 50-денний ультиматум: або укладання мирної угоди, або "жорсткі мита". Трамп підкреслив вкотре, що "вкрай розчарований" Путіним.
Його також запитали про те, на чиєму він зараз боці – Росії чи України.
"Я ні на чиєму боці. Я на боці людства. Я хочу зупинити вбивство тисяч людей за тиждень", – резюмував Трамп.
- 15 липня Financial Times заявило, що під час дзвінка 4 липня Трамп нібито запитав Зеленського, чи зможе Україна вразити військові об'єкти в глибині Росії, зокрема в Москві та Пітері, якщо їй нададуть відповідну зброю.
- The Washington Post опублікувала подібну заяву, посилаючись на свого обізнаного співрозмовника. Також стверджувалося, що Трамп відклав відправлення далекобійних ракет Tomahawk на випадок, якщо "знадобиться додатковий важіль тиску на Путіна".
- Прессекретарка Білого дому спростувала, що Трамп закликав до ударів по Росії. Він просто питав про можливості України.
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