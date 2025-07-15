Трамп заявил, что Зеленский все же не должен бить по Москве

Американский лидер подчеркнул, что посмотрит на реакцию России на свой 50-дневный ультиматум

Дональд Трамп и Кэролайн Ливитт (Фото: EPA/SHAWN THEW)

Президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Владимиру Зеленскому не следует бомбить Москву на фоне обратных заявлений ряда медиа. Об этом он сказал у Белого дома перед поездкой в Питтсбург.

Журналисты спросили его, должен ли Зеленский ударить по Москве, на что американский президент ответил отрицательно.

"Нет, он не должен наносить удары по Москве", – сказал Трамп.

Он также отметил, что посмотрит на поведение российского диктатора Владимира Путина после того, как объявил 50-дневный ультиматум: либо заключение мирного соглашения, либо "жесткие пошлины". Трамп подчеркнул в очередной раз, что "крайне разочарован" Путиным.

Его также спросили о том, на чьей он сейчас стороне – России или Украины.

"Я ни на чьей стороне. Я на стороне человечества. Я хочу остановить убийство тысяч людей в неделю", – резюмировал Трамп.