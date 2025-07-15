Трамп заявил, что Зеленский все же не должен бить по Москве
Президент США Дональд Трамп заявил, что президенту Владимиру Зеленскому не следует бомбить Москву на фоне обратных заявлений ряда медиа. Об этом он сказал у Белого дома перед поездкой в Питтсбург.
Журналисты спросили его, должен ли Зеленский ударить по Москве, на что американский президент ответил отрицательно.
"Нет, он не должен наносить удары по Москве", – сказал Трамп.
Он также отметил, что посмотрит на поведение российского диктатора Владимира Путина после того, как объявил 50-дневный ультиматум: либо заключение мирного соглашения, либо "жесткие пошлины". Трамп подчеркнул в очередной раз, что "крайне разочарован" Путиным.
Его также спросили о том, на чьей он сейчас стороне – России или Украины.
"Я ни на чьей стороне. Я на стороне человечества. Я хочу остановить убийство тысяч людей в неделю", – резюмировал Трамп.
- 15 июля Financial Times заявило, что во время звонка 4 июля Трамп якобы спросил Зеленского, сможет ли Украина поразить военные объекты в глубине России, в частности в Москве и Питере, если ей предоставят соответствующее оружие.
- The Washington Post опубликовало подобное заявление, ссылаясь на своего осведомленного собеседника. Также утверждалось, что Трамп отложил отправку дальнобойных ракет Tomahawk на случай, если "понадобится дополнительный рычаг давления на Путина".
- Пресс-секретарь Белого дома опровергла, что Трамп призывал к ударам по России. Он просто спрашивал о возможностях Украины.
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