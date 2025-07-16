Зеленський вважає, що зброя США може посадити Путіна за стіл переговорів – навіть без застосування

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський вважає, що будь-яка наступальна зброя від США може змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Навіть якщо така зброя, включно з ракетами, здатними бити вглиб РФ, не буде застосована, розповів глава держави в інтерв'ю американському телеканалу Newsmax.

Зеленський зазначив, що керівник Штатів Дональд Трамп й "вся Америка та Європа" знають, що Україна хоче миру та закінчення війни.

Проте, додав президент, Росіяни розуміють тільки силу: "Отже, тільки сильні санкції і тільки сильна зброя".

Керівник України також наголосив, що "ми готові до дій, до демонстрації сили".

"Я пам'ятаю, що у нас був потужний пакет стримування ще до того, як президент Трамп став президентом. Я хотів, щоб Америка продала нам такий пакет. Але цього не було зроблено. Ми говорили з президентом Трампом про ці речі. Я б дуже хотів, щоб ми були сильними. Демонстрація сили змушує Путіна сісти за стіл переговорів. Не факт, що нам доведеться застосувати цю силу, але якщо Росія знає про її існування, це вже сильний аргумент для припинення війни", – розповів Зеленський.

У жовтні 2024 року президент представив "План перемоги", який включав перелік зброї, котру Україна хотіла б отримати від союзників. У тому числі йшлося й про далекобійні ракети Tomahawk.