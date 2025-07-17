Зеленский: Украина и США обсуждают "мегасоглашение" о торговле оружием
Президент США Дональд Трамп и президент Владимир Зеленский рассматривают возможность заключения "мегасоглашения", по которому Штаты будут покупать боевые беспилотники, испытанные в Украине, в обмен на согласие Киева приобрести ряд американских вооружений. Об этом украинский лидер рассказал в интервью New York Post.
По словам Зеленского, его последние переговоры с Трампом касались прорывного соглашения, которое предусматривает взаимную поддержку в сфере авиационных технологий – Киев предложил поделиться всем, что узнал о современной войне за три года агрессии России.
Это соглашение может стать трансформационным для армии США и национальной безопасности, ведь, по словам чиновников и экспертов по беспилотникам, американские технологии значительно отстают от российских и китайских, а солдаты США недостаточно подготовлены для использования или противодействия типам БпЛА, которые создают их противники.
"Американскому народу нужны эти технологии, они должны быть в вашем арсенале. Я считаю, что это действительно мегасоглашение, как говорится, выигрыш для обеих сторон", – сказал Зеленский.
- Зеленский после беседы с американским коллегой сообщил в интервью Newsmax, что Трамп выразил желание купить украинские беспилотники. В ответ он заявил, что Украина хочет американскую ПВО.
- В этом же интервью Зеленский заявил, что любое наступательное оружие от США может заставить диктатора Путина сесть за стол переговоров – даже если это вооружение, включая ракеты, способные бить вглубь РФ, не будет применено.
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