Зеленский: Украина и США обсуждают "мегасоглашение" о торговле оружием

Зеленский пояснил, что речь идет не просто о закупке вооружений, а об обмене критически важным боевым опытом и технологиями

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на саммите НАТО 25 июня 2025 года (Фото: Офис украинского президента)

Президент США Дональд Трамп и президент Владимир Зеленский рассматривают возможность заключения "мегасоглашения", по которому Штаты будут покупать боевые беспилотники, испытанные в Украине, в обмен на согласие Киева приобрести ряд американских вооружений. Об этом украинский лидер рассказал в интервью New York Post.

По словам Зеленского, его последние переговоры с Трампом касались прорывного соглашения, которое предусматривает взаимную поддержку в сфере авиационных технологий – Киев предложил поделиться всем, что узнал о современной войне за три года агрессии России.

Это соглашение может стать трансформационным для армии США и национальной безопасности, ведь, по словам чиновников и экспертов по беспилотникам, американские технологии значительно отстают от российских и китайских, а солдаты США недостаточно подготовлены для использования или противодействия типам БпЛА, которые создают их противники.

"Американскому народу нужны эти технологии, они должны быть в вашем арсенале. Я считаю, что это действительно мегасоглашение, как говорится, выигрыш для обеих сторон", – сказал Зеленский.