Дроны и дальнобойные удары: Зеленский встретился с новоназначенным главой МО Шмыгалем
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад новоназначенного министра обороны Дениса Шмыгаля – среди тем контрактирование дронов и обеспечение дальнобойных ударов по РФ. Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.
"Уже идет фактически аудит договоренностей, которые требуют ускоренного контрактирования. В частности, это касается дронов, и особенно дронов-перехватчиков. Поручил срочно заключить все соответствующие контракты по дронам, которые нужны нашим Силам обороны", – рассказал Зеленский.
Также, добавил президент, они со Шмыгалем обсудили обеспечение глубинных ударов по захватчикам, их частоту и приоритетные задачи: "Благодарен всем привлеченным подразделениям за меткость".
Глава государства сообщил, что на 21 июля руководитель Минобороны готовит представление конкретной программы работы его ведомства и ключевые приоритеты, которые будут воплощены краткосрочно, в следующие недели, и среднесрочно, в следующие полгода.
- Ранее, утром 18 июля Шмыгаль провел первое совещание со своими заместителями: говорили о наращивании украинского производства, качественном обеспечение воинов, дебюрократизации и цифровизации процессов, усилении взаимодействия с международными партнерами.
- Пятеро собеседников LIGA.net из разных структур Сил безопасности и обороны заявляли, что Шмыгалю будет легче всего разобраться в работе МО. В то же время, как отмечал глава общественного антикоррупционного совета при Минобороны Гудименко, если чиновник не поставит себе цель изменить ведомство, то проблемы только ухудшатся.
- Экс-заместитель бывшего главы Минобороны Умерова заявлял LIGA.net, что чрезмерно централизованная бюрократия в ведомстве тормозила принятие многих, даже элементарных решений, поскольку руководитель МО якобы избегал привлечения к будничной работе.
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