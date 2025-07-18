Дроны и дальнобойные удары: Зеленский встретился с новоназначенным главой МО Шмыгалем

Владимир Зеленский и Денис Шмыгаль (Фото с предыдущей встречи: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад новоназначенного министра обороны Дениса Шмыгаля – среди тем контрактирование дронов и обеспечение дальнобойных ударов по РФ. Об этом глава государства сообщил в своих соцсетях.

"Уже идет фактически аудит договоренностей, которые требуют ускоренного контрактирования. В частности, это касается дронов, и особенно дронов-перехватчиков. Поручил срочно заключить все соответствующие контракты по дронам, которые нужны нашим Силам обороны", – рассказал Зеленский.

Также, добавил президент, они со Шмыгалем обсудили обеспечение глубинных ударов по захватчикам, их частоту и приоритетные задачи: "Благодарен всем привлеченным подразделениям за меткость".

Глава государства сообщил, что на 21 июля руководитель Минобороны готовит представление конкретной программы работы его ведомства и ключевые приоритеты, которые будут воплощены краткосрочно, в следующие недели, и среднесрочно, в следующие полгода.