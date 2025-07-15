Шмыгалю будет легче, чем другим, разобраться с процессами в Минобороны – источники

По словам экс-заместителя Умерова, в ведомстве активно шутили, что премьер и так фактически исполняет обязанности главы МО

Денис Шмыгаль (Фото: Кабинет министров)

Нынешнему премьер-министру Денису Шмыгалю будет легче всего разобраться в работе Министерства обороны. Об этом для текста LIGA.net заявили пятеро собеседников из разных структур Сил безопасности и обороны.

По их словам, Шмыгалю будет легче, чем кому-либо, разобраться в рабочих процессах Минобороны.

"По меньшей мере несколько месяцев мы достаточно активно шутили, что де-факто исполняющим обязанности министра обороны и так является Шмыгаль", – заявил один из бывших заместителей действующего министра обороны Рустема Умерова.

Экс-министр обороны Степан Полторак заявил LIGA.net, что руководитель МО, который приходит на должность, должен четко разбираться во всех процессах, которые происходят в ведомстве, чтобы "лучше помогать главнокомандующему, контролировать его и обеспечить".

"Я не знаю, насколько Шмыгаль разбирается в этих процессах, но он грамотный человек – я думаю, разберется, если у него будет такая возможность", – добавил Полторак.

Между тем глава общественного антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудименко отметил, что изменения, в которых нуждается ведомство, заключаются не в фамилии министра.

"Если Шмыгаль получит или сам себе поставит задачу, как опытный бюрократ, – улучшать и реорганизовывать работу, трансформировать Минобороны, – будут положительные сдвиги для ВСУ", – считает ветеран и активист.

Однако, если такая задача не будет поставлена, то МО продолжит разрастаться в количестве работников и привлеченных лиц, "становиться еще менее эффективным и, соответственно, каждый день еще на шаг отдаляться от победы", акцентировал Гудименко.