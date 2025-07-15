Шмыгалю будет легче, чем другим, разобраться с процессами в Минобороны – источники
Нынешнему премьер-министру Денису Шмыгалю будет легче всего разобраться в работе Министерства обороны. Об этом для текста LIGA.net заявили пятеро собеседников из разных структур Сил безопасности и обороны.
По их словам, Шмыгалю будет легче, чем кому-либо, разобраться в рабочих процессах Минобороны.
"По меньшей мере несколько месяцев мы достаточно активно шутили, что де-факто исполняющим обязанности министра обороны и так является Шмыгаль", – заявил один из бывших заместителей действующего министра обороны Рустема Умерова.
Экс-министр обороны Степан Полторак заявил LIGA.net, что руководитель МО, который приходит на должность, должен четко разбираться во всех процессах, которые происходят в ведомстве, чтобы "лучше помогать главнокомандующему, контролировать его и обеспечить".
"Я не знаю, насколько Шмыгаль разбирается в этих процессах, но он грамотный человек – я думаю, разберется, если у него будет такая возможность", – добавил Полторак.
Между тем глава общественного антикоррупционного совета при Минобороны Юрий Гудименко отметил, что изменения, в которых нуждается ведомство, заключаются не в фамилии министра.
"Если Шмыгаль получит или сам себе поставит задачу, как опытный бюрократ, – улучшать и реорганизовывать работу, трансформировать Минобороны, – будут положительные сдвиги для ВСУ", – считает ветеран и активист.
Однако, если такая задача не будет поставлена, то МО продолжит разрастаться в количестве работников и привлеченных лиц, "становиться еще менее эффективным и, соответственно, каждый день еще на шаг отдаляться от победы", акцентировал Гудименко.
- 15 июля Шмыгаль официально подал в отставку с поста премьера. Ранее президент Зеленский предложил возглавить правительство нынешней первой вице-премьеру – министру экономики Свириденко, а взамен он поддержал кандидатуру Шмыгаля на должность главы Министерства обороны.
Тем временем действующий руководитель ведомства Умеров может стать новым послом Украины в Соединенных Штатах.
Собеседник LIGA.net во власти сообщал, что назначение нового Кабмина может состояться на заседании парламента 17 июля.
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