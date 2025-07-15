Премьер Шмыгаль подал в отставку
Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в отставку с должности. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.
"Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые держат фронт и берегут Украину! Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие! Спасибо всей команде за неутомимый труд для нашего государства! Слава Украине!" – написал руководитель правительства.
Заявление премьера к Верховной Раде датировано 15 июля:
Слухи об обновлении правительства в очередной раз актуализировались в июне, а уже 13 июля Зеленский на встрече со Шмыгалем анонсировал изменения в исполнительной власти – трансформацию государственного аппарата для сокращения расходов и перенаправления ресурсов на оборону.
Президент предложил возглавить правительство нынешнему первому вице-премьеру – министру экономики Юлии Свириденко, взамен он поддержал кандидатуру Шмыгаля на должность главы Министерства обороны. Тем временем действующий руководитель ведомства, Рустем Умеров, может стать новым послом Украины в Соединенных Штатах.
Собеседник LIGA.net во власти сообщал, что назначение нового Кабмина может состояться на заседании парламента 17 июля.
- 15 июля Зеленский обсудил план нового правительства на следующие полгода со Свириденко и вице-премьером – главой Минцифры Федоровым. В главных задачах – увеличение производства собственного оружия в Украине, контрактирование дронов для Сил обороны, дерегуляция экономики и выполнение программ соцподдержки.
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