Премьер Шмыгаль подал в отставку

Денис Шмыгаль (Фото: MYKOLA TYS / EPA)

Премьер-министр Денис Шмыгаль подал в отставку с должности. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые держат фронт и берегут Украину! Спасибо президенту Украины Владимиру Зеленскому за доверие! Спасибо всей команде за неутомимый труд для нашего государства! Слава Украине!" – написал руководитель правительства.

Заявление премьера к Верховной Раде датировано 15 июля:

Заявление премьера об отставке (Фото: Telegram-канал Шмыгаля)

Слухи об обновлении правительства в очередной раз актуализировались в июне, а уже 13 июля Зеленский на встрече со Шмыгалем анонсировал изменения в исполнительной власти – трансформацию государственного аппарата для сокращения расходов и перенаправления ресурсов на оборону.

Президент предложил возглавить правительство нынешнему первому вице-премьеру – министру экономики Юлии Свириденко, взамен он поддержал кандидатуру Шмыгаля на должность главы Министерства обороны. Тем временем действующий руководитель ведомства, Рустем Умеров, может стать новым послом Украины в Соединенных Штатах.

Собеседник LIGA.net во власти сообщал, что назначение нового Кабмина может состояться на заседании парламента 17 июля.