Прем'єр Шмигаль подав у відставку
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав у відставку з посади. Відповідну заяву він опублікував у своєму Telegram-каналі.
"Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави! Слава Україні!" – написав керівник уряду.
Заява прем'єра до Верховної Ради датована 15 липням:
Чутки про оновлення уряду вчергове актуалізувалися у червні, а вже 13 липня Зеленський на зустрічі зі Шмигалем анонсував зміни у виконавчій владі – трансформацію державного апарату для скорочення видатків і переспрямування ресурсів на оборону.
Президент запропонував очолити уряд нинішній першій віцепрем'єрці – міністерці економіки Юлії Свириденко, натомість він підтримав кандидатуру Шмигаля на посаду глави Міністерства оборони. Тим часом чинний керівник відомства, Рустем Умєров, може стати новим послом України у Сполучених Штатах.
Співрозмовник LIGA.net у владі повідомляв, що призначення нового Кабміну може відбутися на засіданні парламенту 17 липня.
- 15 липня Зеленський обговорив план нового уряду на наступні пів року зі Свириденко та віцепрем'єром – главою Мінцифри Федоровим. У головних завданнях – збільшення виробництва власної зброї в Україні, контрактування дронів для Сил оборони, дерегуляція економіки та виконання програм соцпідтримки.
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