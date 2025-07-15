Прем'єр Шмигаль подав у відставку

Денис Шмигаль (Фото: MYKOLA TYS / EPA)

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль подав у відставку з посади. Відповідну заяву він опублікував у своєму Telegram-каналі.

"Дякую нашим захисникам та захисницям, які тримають фронт і бережуть Україну! Дякую президенту України Володимиру Зеленському за довіру! Дякую всій команді за невтомну працю задля нашої держави! Слава Україні!" – написав керівник уряду.

Заява прем'єра до Верховної Ради датована 15 липням:

Заява прем'єра щодо відставки (Фото: Telegram-канал Шмигаля)

Чутки про оновлення уряду вчергове актуалізувалися у червні, а вже 13 липня Зеленський на зустрічі зі Шмигалем анонсував зміни у виконавчій владі – трансформацію державного апарату для скорочення видатків і переспрямування ресурсів на оборону.

Президент запропонував очолити уряд нинішній першій віцепрем'єрці – міністерці економіки Юлії Свириденко, натомість він підтримав кандидатуру Шмигаля на посаду глави Міністерства оборони. Тим часом чинний керівник відомства, Рустем Умєров, може стати новим послом України у Сполучених Штатах.

Співрозмовник LIGA.net у владі повідомляв, що призначення нового Кабміну може відбутися на засіданні парламенту 17 липня.