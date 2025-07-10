Зеленський розглядає Умєрова на посаду українського посла у США
Президент Володимир Зеленський повідомив, що розглядає міністра оборони Рустема Умєрова на посаду посла України у Сполучених Штатах. Про це він сказав на пресконференції 10 липня.
Зеленський підтвердив, що він змінить посолку України в США. Він зазначив, що вдячний за роботу Оксані Маркаровій.
"Я вдячний Оксані Маркаровій. Ми з нею спілкувалися, мали контакти. Що буде далі з її роботою – сказати не можу. Багато залежить саме від неї", – сказав президент.
Зеленський зазначив, що це "серйозне рішення, адже зараз важливо зміцнювати американо-українські відносини та не втрачати момент".
Він також сказав, що на посаду посла потрібно обрати сильну людину, яка була б у контексті посилення держави та постачання зброї.
"Якщо я ухвалю рішення – а це буде найближчим часом, – що представляти Україну в США, тобто ключовим нашим послом буде міністр оборони Рустем Умєров, це, безумовно, вплине на серйозні перестановки в уряді", – підкреслив Володимир Зеленський.
- 7 липня агентство Bloomberg повідомило, що Зеленський під час розмови з Трампом обговорив заміну української посолки у Вашингтоні.
- 8 липня співрозмовник LIGA.net в Офісі президента повідомив, що Зеленський сказав Маркаровій про намір її звільнити.