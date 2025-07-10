Зеленський розглядає Умєрова на посаду українського посла у США

Рустем Умєров (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що розглядає міністра оборони Рустема Умєрова на посаду посла України у Сполучених Штатах. Про це він сказав на пресконференції 10 липня.

Зеленський підтвердив, що він змінить посолку України в США. Він зазначив, що вдячний за роботу Оксані Маркаровій.

"Я вдячний Оксані Маркаровій. Ми з нею спілкувалися, мали контакти. Що буде далі з її роботою – сказати не можу. Багато залежить саме від неї", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що це "серйозне рішення, адже зараз важливо зміцнювати американо-українські відносини та не втрачати момент".

Він також сказав, що на посаду посла потрібно обрати сильну людину, яка була б у контексті посилення держави та постачання зброї.

"Якщо я ухвалю рішення – а це буде найближчим часом, – що представляти Україну в США, тобто ключовим нашим послом буде міністр оборони Рустем Умєров, це, безумовно, вплине на серйозні перестановки в уряді", – підкреслив Володимир Зеленський.

Довідка Маркарова обіймає посаду посолки України у США з лютого 2021 року. З нею пов'язаний скандал, що трапився у розпал передвиборчих перегонів у Штатах: у вересні 2024 року українська делегація на чолі із Зеленським відвідала оборонне підприємство у Пенсильванії, яке виготовляє снаряди для України. У заході брали участь місцевий губернатор та законодавці від демократів, але представників Республіканської партії не було. Після цього останні у Палаті представників ініціювали розслідування, а її спікер Джонсон написав листа до Зеленського з Маркарова обіймає посаду посолки України у США з лютого 2021 року. З нею пов'язаний скандал, що трапився у розпал передвиборчих перегонів у Штатах: у вересні 2024 року українська делегація на чолі із Зеленським відвідала оборонне підприємство у Пенсильванії, яке виготовляє снаряди для України. У заході брали участь місцевий губернатор та законодавці від демократів, але представників Республіканської партії не було. Після цього останні у Палаті представників ініціювали розслідування, а її спікер Джонсон написав листа до Зеленського з вимогою "негайно" звільнити Маркарову . Утім, до відставки тоді це не призвело.