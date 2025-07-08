Зеленський повідомив пані послу у США, що хоче її звільнити – джерело
Президент Володимир Зеленський повідомив пані послу України у США Оксані Маркаровій про намір її звільнити. Про це LIGA.net розповів співбесідник в Офісі президента.
За його даними, глава держави запропонував Маркаровій залишитися в його команді після звільнення.
Президент уже має "своє бачення" стосовно кандидатури, але вона ще обговорюється з американською стороною, додав співбесідник LIGA.net.
Проте наразі він не знає, чи є вже відповідь Вашингтона з цього приводу.
Раніше, 7 липня, агенція Bloomberg з посиланням на своїх співрозмовників писала, що Зеленський під час розмови з американським колегою Дональдом Трампом обговорив заміну українського посла у Вашингтоні.
Один зі співрозмовників заявляв, що серед потенційних кандидатів на посаду – премʼєр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, глави Міністерств оборони та енергетики Рустем Умєров і Герман Галущенко.
За даними медіа, Зеленський доручив Міністерству закордонних справ обговорити зі Штатами призначення наступного українського посла.
Інформацію Bloomberg підтверджував і співбесідник LIGA.net в Офісі президента, зазначивши, що поки це вичерпний перелік кандидатів, але робота з Вашингтоном триває.
Він зауважував, що цю дипломатичну ротацію планують провести "найближчим часом", проте конкретної дати наразі немає. Водночас і Україна, і США зацікавлені в оперативному призначенні нового посла, додав співрозмовник.
- Маркарова обіймає посаду посла України у США з лютого 2021 року. З нею пов'язаний скандал, що трапився у розпал передвиборчих перегонів у Штатах: у вересні 2024 року українська делегація на чолі з Зеленським відвідала оборонне підприємство у Пенсильванії, яке виготовляє снаряди для України.
- У заході брали участь місцевий губернатор та законодавці від демократів, але представників Республіканської партії не було. Після цього останні у Палаті представників ініціювали розслідування візиту, а її спікер прихильник Трампа Джонсон написав листа до Зеленського з вимогою "негайно" звільнити Маркарову. Утім, до відставки тоді це не призвело.
- Пенсильванія належить до штатів, що коливаються, – тобто там немає однозначної підтримки однієї з двох партій. Відтак, виборчі кампанії спрямовуються саме на те, щоб перемогти у таких регіонах. Врешті-решт, у 2024-му Трамп здобув перемогу у Пенсильванії.