Зеленський повідомив пані послу у США, що хоче її звільнити – джерело

Оксана Маркарова (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив пані послу України у США Оксані Маркаровій про намір її звільнити. Про це LIGA.net розповів співбесідник в Офісі президента.

За його даними, глава держави запропонував Маркаровій залишитися в його команді після звільнення.

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Президент уже має "своє бачення" стосовно кандидатури, але вона ще обговорюється з американською стороною, додав співбесідник LIGA.net.

Проте наразі він не знає, чи є вже відповідь Вашингтона з цього приводу.

Раніше, 7 липня, агенція Bloomberg з посиланням на своїх співрозмовників писала, що Зеленський під час розмови з американським колегою Дональдом Трампом обговорив заміну українського посла у Вашингтоні.

Один зі співрозмовників заявляв, що серед потенційних кандидатів на посаду – премʼєр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, глави Міністерств оборони та енергетики Рустем Умєров і Герман Галущенко.

За даними медіа, Зеленський доручив Міністерству закордонних справ обговорити зі Штатами призначення наступного українського посла.

Інформацію Bloomberg підтверджував і співбесідник LIGA.net в Офісі президента, зазначивши, що поки це вичерпний перелік кандидатів, але робота з Вашингтоном триває.

Він зауважував, що цю дипломатичну ротацію планують провести "найближчим часом", проте конкретної дати наразі немає. Водночас і Україна, і США зацікавлені в оперативному призначенні нового посла, додав співрозмовник.