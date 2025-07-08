Зеленский сообщил послу в США, что хочет ее уволить – источник
Президент Владимир Зеленский сообщил послу Украины в США Оксане Маркаровой о намерении ее уволить. Об этом LIGA.net рассказал собеседник в Офисе президента.
По его данным, глава государства предложил Маркаровой остаться в его команде после увольнения.
У президента уже есть "свое видение" относительно кандидатуры, но она еще обсуждается с американской стороной, добавил собеседник LIGA.net.
Однако пока он не знает, есть ли уже ответ Вашингтона по этому поводу.
Ранее, 7 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на своих собеседников писало, что Зеленский во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом обсудил замену украинского посла в Вашингтоне.
Один из собеседников заявлял, что среди потенциальных кандидатов на должность – премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, главы Министерств обороны и энергетики Рустем Умеров и Герман Галущенко.
По данным медиа, Зеленский поручил Министерству иностранных дел обсудить со Штатами назначение следующего украинского посла.
Информацию Bloomberg подтверждал и собеседник LIGA.net в Офисе президента, отмечая, что пока это исчерпывающий перечень кандидатов, но работа с Вашингтоном продолжается.
Он акцентировал, что эту дипломатическую ротацию планируют провести "в ближайшее время", однако конкретной даты пока нет. В то же время и Украина, и США заинтересованы в оперативном назначении нового посла, добавил собеседник
- Маркарова занимает должность посла Украины в США с февраля 2021 года. С ней связан скандал, случившийся в разгар предвыборной гонки в Штатах: в сентябре 2024 года украинская делегация во главе с Зеленским посетила оборонное предприятие в Пенсильвании, которое производит снаряды для Украины.
- В мероприятии участвовали местный губернатор и законодатели от демократов, но представителей Республиканской партии не было. После этого последние в Палате представителей инициировали расследование визита, а ее спикер сторонник Трампа Джонсон написал письмо Зеленскому с требованием "немедленно" уволить Маркарову. Впрочем, к отставке тогда это не привело.
- Пенсильвания относится к колеблющимся штатам – то есть там нет однозначной поддержки одной из двух партий. Следовательно, избирательные кампании акцентируются именно на том, чтобы победить в таких регионах. В конце концов в 2024-м Трамп одержал победу в Пенсильвании.