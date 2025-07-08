Зеленский сообщил послу в США, что хочет ее уволить – источник

Оксана Маркарова (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил послу Украины в США Оксане Маркаровой о намерении ее уволить. Об этом LIGA.net рассказал собеседник в Офисе президента.

По его данным, глава государства предложил Маркаровой остаться в его команде после увольнения.

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У президента уже есть "свое видение" относительно кандидатуры, но она еще обсуждается с американской стороной, добавил собеседник LIGA.net.

Однако пока он не знает, есть ли уже ответ Вашингтона по этому поводу.

Ранее, 7 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на своих собеседников писало, что Зеленский во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом обсудил замену украинского посла в Вашингтоне.

Один из собеседников заявлял, что среди потенциальных кандидатов на должность – премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, главы Министерств обороны и энергетики Рустем Умеров и Герман Галущенко.

По данным медиа, Зеленский поручил Министерству иностранных дел обсудить со Штатами назначение следующего украинского посла.

Информацию Bloomberg подтверждал и собеседник LIGA.net в Офисе президента, отмечая, что пока это исчерпывающий перечень кандидатов, но работа с Вашингтоном продолжается.

Он акцентировал, что эту дипломатическую ротацию планируют провести "в ближайшее время", однако конкретной даты пока нет. В то же время и Украина, и США заинтересованы в оперативном назначении нового посла, добавил собеседник