Bloomberg: Зеленський обговорив з Трампом заміну посла України у США. Є чотири кандидати

Маркарову на посаді посла України у США можуть замінити Шмигаль, Стефанішина, Умєров або Галущенко. Цей список підтвердив і співрозмовник LIGA.net

Володимир Зеленський та Дональд Трамп (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 4 липня обговорив питання заміни нинішнього українського посла у Вашингтоні Оксани Маркарової. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на співрозмовників, ознайомлених із питанням.

Один зі співрозмовників сказав, що серед потенційних кандидатів на посаду посла – премʼєр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр оборони Рустем Умєров і міністр енергетики Герман Галущенко.

Раніше про те, що Шмигалю після відставки з посади прем'єр-міністра можуть запропонувати дипломатичну посаду, LIGA.net повідомило джерело у керівництві фракції "Слуга народу": "Шмигалю сказали, що він залишиться в команді. Можливо, послом".

Проте сам Зеленський спростовує "чутки" про відставку Шмигаля.

За даними Bloomberg, Зеленський нібито доручив Міністерству закордонних справ обговорити з американською стороною призначення наступного посла України.

Співрозмовник LIGA.net в Офісі президента підтвердив цю інформацію, зазначивши, що поки це вичерпний перелік кандидатів, але робота зі США триває.

За його словами, ротація планується найближчим часом. Конкретної дати наразі немає, але і Київ, і Вашингтон зацікавлені в оперативному призначенні нового посла.