Bloomberg: Зеленський обговорив з Трампом заміну посла України у США. Є чотири кандидати
Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом 4 липня обговорив питання заміни нинішнього українського посла у Вашингтоні Оксани Маркарової. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на співрозмовників, ознайомлених із питанням.
Один зі співрозмовників сказав, що серед потенційних кандидатів на посаду посла – премʼєр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр оборони Рустем Умєров і міністр енергетики Герман Галущенко.
Раніше про те, що Шмигалю після відставки з посади прем'єр-міністра можуть запропонувати дипломатичну посаду, LIGA.net повідомило джерело у керівництві фракції "Слуга народу": "Шмигалю сказали, що він залишиться в команді. Можливо, послом".
Проте сам Зеленський спростовує "чутки" про відставку Шмигаля.
За даними Bloomberg, Зеленський нібито доручив Міністерству закордонних справ обговорити з американською стороною призначення наступного посла України.
Співрозмовник LIGA.net в Офісі президента підтвердив цю інформацію, зазначивши, що поки це вичерпний перелік кандидатів, але робота зі США триває.
За його словами, ротація планується найближчим часом. Конкретної дати наразі немає, але і Київ, і Вашингтон зацікавлені в оперативному призначенні нового посла.
- Маркарова обіймає посаду посла України у США з лютого 2021 року.
- У вересні 2024-го спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що Зеленський має "негайно" звільнити Маркарову.
- Цьому передував візит Зеленського у розпал американської президентської виборчої кампанії на завод з виробництва снарядів у Пенсильванії. Республіканці критикували цей захід, бо там не було жодного представника їхньої партії, натомість було кілька демократів. А організаторкою заходу, за словами Джонсона, була саме Маркарова.