Зеленський назвав розмову з Трампом однією з найкращих, президент США – дуже стратегічною
Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні назвав розмову з американським колегою Дональдом Трампом "напевно, найкращою" за весь час. Керівник Штатів заявив, що дзвінок був "дуже стратегічним", говорячи з журналістами на борту президентського літака 4 липня, передає видання Politico.
"Щодо розмови з президентом США, яка була напередодні: напевно, це була найкраща розмова за весь цей час, максимально продуктивна", – розповів Зеленський.
Президент повідомив, що серед тем дзвінка була протиповітряна оборона, й подякував Трампу за готовність допомагати.
Глава України наголосив, що саме американські системи Patriot є ключем до захисту від балістики.
"Обговорили ще кілька важливих питань, які детально пропрацюють наші команди на зустрічах найближчим часом", – анонсував Зеленський.
Тим часом Трамп повідомив, що "у нас [з Зеленським] була дуже хороша розмова, я думаю, дуже стратегічна".
- Під час цього ж спілкування з журналістами Трамп заявив, що не впевнений, чи зможе він закінчити війну Росії проти України.
- Також він повторив, що "дуже незадоволений" своєю розмовою з Путіним, і зауважив, що диктатор хоче "продовжувати вбивати людей" й це неправильно.
- Раніше Трамп заперечив, що США призупиняли допомогу Україні під час перевірки Пентагону. Співрозмовник Axios повідомляв, що під час дзвінка керівник Штатів пообіцяв Зеленському перевірити ситуацію з переданням озброєння. Тим часом конфідент Reuters заявив, що після "дуже хорошої розмови" президентів з оптимізмом очікує відновлення постачань ракет до Patriot.