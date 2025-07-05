Зеленський назвав розмову з Трампом однією з найкращих, президент США – дуже стратегічною

Зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа під час саміту НАТО 25 червня (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні назвав розмову з американським колегою Дональдом Трампом "напевно, найкращою" за весь час. Керівник Штатів заявив, що дзвінок був "дуже стратегічним", говорячи з журналістами на борту президентського літака 4 липня, передає видання Politico.

"Щодо розмови з президентом США, яка була напередодні: напевно, це була найкраща розмова за весь цей час, максимально продуктивна", – розповів Зеленський.

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Президент повідомив, що серед тем дзвінка була протиповітряна оборона, й подякував Трампу за готовність допомагати.

Глава України наголосив, що саме американські системи Patriot є ключем до захисту від балістики.

"Обговорили ще кілька важливих питань, які детально пропрацюють наші команди на зустрічах найближчим часом", – анонсував Зеленський.

Тим часом Трамп повідомив, що "у нас [з Зеленським] була дуже хороша розмова, я думаю, дуже стратегічна".