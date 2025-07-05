Зеленский назвал разговор с Трампом одним из лучших, президент США – очень стратегическим
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении назвал разговор с американским коллегой Дональдом Трампом "наверное, лучшим" за все время. Глава США заявил, что звонок был "очень стратегическим", говоря с журналистами на борту президентского самолета 4 июля, сообщает издание Politico.
"О разговоре с президентом США, который состоялся накануне: это, наверное, был лучший разговор за все это время, максимально продуктивный", – рассказал Зеленский.
Президент сообщил, что среди тем звонка была противовоздушная оборона, и поблагодарил Трампа за готовность оказывать помощь.
Глава Украины подчеркнул, что именно американские системы Patriot являются ключом к защите от баллистических ракет.
"Мы также обсудили несколько важных вопросов, которые наши команды будут детально прорабатывать на встречах в ближайшее время", – анонсировал Зеленский.
Тем временем Трамп сообщил, что "у нас [с Зеленским] был очень хороший разговор, я думаю, очень стратегический".
- В ходе той же беседы с журналистами Трамп заявил, что не уверен, сможет ли он закончить войну России против Украины.
- Он также повторил, что "очень недоволен" своей беседой с Путиным, и отметил, что диктатор хочет "продолжать убивать людей", и это неправильно.
- Ранее Трамп отрицал, что США приостанавливали помощь Украине во время проверки Пентагона. Собеседник Axios сообщал, что во время звонка глава США пообещал Зеленскому проверить ситуацию с поставкой вооружений. Тем временем конфидент Reuters заявил, что после "очень хорошего разговора" президентов с оптимизмом ожидает возобновления поставок ракет к Patriot.