Зеленский назвал разговор с Трампом одним из лучших, президент США – очень стратегическим

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа во время саммита НАТО 25 июня (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении назвал разговор с американским коллегой Дональдом Трампом "наверное, лучшим" за все время. Глава США заявил, что звонок был "очень стратегическим", говоря с журналистами на борту президентского самолета 4 июля, сообщает издание Politico.

"О разговоре с президентом США, который состоялся накануне: это, наверное, был лучший разговор за все это время, максимально продуктивный", – рассказал Зеленский.

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Президент сообщил, что среди тем звонка была противовоздушная оборона, и поблагодарил Трампа за готовность оказывать помощь.

Глава Украины подчеркнул, что именно американские системы Patriot являются ключом к защите от баллистических ракет.

"Мы также обсудили несколько важных вопросов, которые наши команды будут детально прорабатывать на встречах в ближайшее время", – анонсировал Зеленский.

Тем временем Трамп сообщил, что "у нас [с Зеленским] был очень хороший разговор, я думаю, очень стратегический".