Трамп не уверен, сможет ли он закончить войну РФ против Украины

Президент США не может сказать, произойдет ли это

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, сможет ли он закончить войну России против Украины. Об этом глава Штатов рассказал журналистам на борту президентского самолета Air Force One 4 июля, сообщает издание Politico.

"Я не знаю [удастся ли закончить войну]. Я не могу сказать вам, произойдет это или нет", — заявил Трамп.

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В то же время он добавил, что прекращение российско-украинской войны является приоритетом: "Да. Я хотел бы, чтобы это произошло".

Президент США в очередной раз обвинил в сложившейся ситуации своего предшественника Джо Байдена.

"Мы помогли многим странам. Ситуация в Украине – это дело Байдена. Это не дело Трампа. Я пытаюсь завершить это дело", – отметил он.