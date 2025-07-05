Трамп не уверен, сможет ли он закончить войну РФ против Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, сможет ли он закончить войну России против Украины. Об этом глава Штатов рассказал журналистам на борту президентского самолета Air Force One 4 июля, сообщает издание Politico.
"Я не знаю [удастся ли закончить войну]. Я не могу сказать вам, произойдет это или нет", — заявил Трамп.
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В то же время он добавил, что прекращение российско-украинской войны является приоритетом: "Да. Я хотел бы, чтобы это произошло".
Президент США в очередной раз обвинил в сложившейся ситуации своего предшественника Джо Байдена.
"Мы помогли многим странам. Ситуация в Украине – это дело Байдена. Это не дело Трампа. Я пытаюсь завершить это дело", – отметил он.
- Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал закончить российско-украинскую войну за 24 часа. Уже став президентом, он заявил, что это обещание было "саркастическим".
- 3 июля Трамп провел очередной звонок с Путиным – диктатор заявил, что не откажется от требований к Украине. Позже руководитель Штатов сообщил, что он недоволен и разочарован беседой с Путиным, поскольку не удалось добиться никакого прогресса. Он отметил, что диктатор хочет "продолжать убивать людей", и это неправильно.
- Уже 4 июля президент США провел разговор с Зеленским. Глава Украины сообщил, что договорился с Трампом о работе над усилением защиты украинского неба – согласована соответствующая встреча команд двух стран.