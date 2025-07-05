Трамп не впевнений, чи зможе закінчити війну РФ проти України

Президент США не може сказати, чи станеться це

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений, чи зможе він закінчити війну Росії проти України. Про це глава Штатів розповів журналістам на борту президентського літака Air Force One 4 липня, передає видання Politico.

"Я не знаю [чи вдасться мені закінчити війну]. Я не можу сказати вам, чи станеться це, чи ні", – заявив Трамп.

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Водночас він додав, що припинення російсько-української війни є пріоритетом: "Так. Я хотів би, щоб це сталося".

Президент США вчергове звинуватив у нинішній ситуації свого попередника Джо Байдена.

"Ми допомогли багатьом країнам. Ситуація в Україні – це справа Байдена. Це не справа Трампа. Я намагаюся її завершити", – зазначив він.