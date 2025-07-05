Трамп не впевнений, чи зможе закінчити війну РФ проти України
Президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений, чи зможе він закінчити війну Росії проти України. Про це глава Штатів розповів журналістам на борту президентського літака Air Force One 4 липня, передає видання Politico.
"Я не знаю [чи вдасться мені закінчити війну]. Я не можу сказати вам, чи станеться це, чи ні", – заявив Трамп.
Водночас він додав, що припинення російсько-української війни є пріоритетом: "Так. Я хотів би, щоб це сталося".
Президент США вчергове звинуватив у нинішній ситуації свого попередника Джо Байдена.
"Ми допомогли багатьом країнам. Ситуація в Україні – це справа Байдена. Це не справа Трампа. Я намагаюся її завершити", – зазначив він.
- Під час виборчих перегонів Трамп неодноразово обіцяв завершити російсько-українську війну за 24 години. Уже ставши президентом, він заявив, що ця обіцянка була "саркастичною".
- 3 липня Трамп мав черговий дзвінок з Путіним – диктатор заявив, що не відмовиться від вимог до України. Згодом керівник Штатів повідомив, що незадоволений і розчарований бесідою з Путіним, адже не вдалося досягнути жодного прогресу. Він зауважував, що диктатор хоче "продовжувати вбивати людей" й це неправильно.
- Уже 4 липня президент США мав розмову з Зеленським. Керівник України повідомив, що домовився з Трампом працювати над збільшенням захисту українського неба – узгоджено відповідну зустріч команд двох країн.