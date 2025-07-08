"В кожного дипломата є ротаційний цикл". Сибіга підтвердив відставку Маркарової

Слід очікувати близько 20 указів, якими буде звільнено і призначено нових послів України, заявив глава МЗС

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що Оксана Маркарова піде у відставку з посади посла України у Вашингтоні. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю Українському радіо.

За словами глави дипломатії, Маркарова – одна з найбільш успішних українських послів, "надзвичайно ефективна, харизматична, але, напевно, в кожного дипломата є ротаційний цикл".

Сибіга також заявив, що президент Володимир Зеленський хоче замінити послів і в інших державах.

"Я вам підтверджу, що бачення президента України – здійснити ротацію в усіх країнах і G7, і G20. Тобто передусім посилити ці країни, зокрема трек США. Тому це зараз дійсно на порядку денному", – сказав він.

Глава МЗС уточнив, що слід очікувати близько 20 указів, якими буде звільнено і призначено нових послів України.

ДОВІДКА Маркарова обіймає посаду посла України у США з лютого 2021 року. З нею пов'язаний скандал, що трапився у розпал передвиборчих перегонів у Штатах: у вересні 2024 року українська делегація на чолі з Зеленським відвідала оборонне підприємство у Пенсильванії, яке виготовляє снаряди для України. У заході брали участь місцевий губернатор та законодавці від демократів, але представників Республіканської партії не було. Після цього останні у Палаті представників ініціювали розслідування, а її спікер Джонсон написав листа до Зеленського з вимогою "негайно" звільнити Маркарову. Утім, до відставки тоді це не призвело.