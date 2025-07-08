"В кожного дипломата є ротаційний цикл". Сибіга підтвердив відставку Маркарової
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що Оксана Маркарова піде у відставку з посади посла України у Вашингтоні. Відповідну заяву він зробив в інтерв'ю Українському радіо.
За словами глави дипломатії, Маркарова – одна з найбільш успішних українських послів, "надзвичайно ефективна, харизматична, але, напевно, в кожного дипломата є ротаційний цикл".
Сибіга також заявив, що президент Володимир Зеленський хоче замінити послів і в інших державах.
"Я вам підтверджу, що бачення президента України – здійснити ротацію в усіх країнах і G7, і G20. Тобто передусім посилити ці країни, зокрема трек США. Тому це зараз дійсно на порядку денному", – сказав він.
Глава МЗС уточнив, що слід очікувати близько 20 указів, якими буде звільнено і призначено нових послів України.
Маркарова обіймає посаду посла України у США з лютого 2021 року. З нею пов'язаний скандал, що трапився у розпал передвиборчих перегонів у Штатах: у вересні 2024 року українська делегація на чолі з Зеленським відвідала оборонне підприємство у Пенсильванії, яке виготовляє снаряди для України.
У заході брали участь місцевий губернатор та законодавці від демократів, але представників Республіканської партії не було. Після цього останні у Палаті представників ініціювали розслідування, а її спікер Джонсон написав листа до Зеленського з вимогою "негайно" звільнити Маркарову. Утім, до відставки тоді це не призвело.
- 7 липня агентство Bloomberg повідомило, що Зеленський під час розмови з Трампом обговорив заміну українського посла у Вашингтоні.
- 8 липня співрозмовник LIGA.net в Офісі президента повідомив, що Зеленський сказав Маркаровій про намір її звільнити.