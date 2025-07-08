"У каждого дипломата есть ротационный цикл". Сибига подтвердил отставку Маркаровой

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил, что Оксана Маркарова уйдет в отставку с должности посла Украины в Вашингтоне. Соответствующее заявление он сделал в интервью Украинскому радио.

По словам главы дипломатии, Маркарова – один из наиболее успешных украинских послов, "чрезвычайно эффективная, харизматичная, но, наверняка, у каждого дипломата есть ротационный цикл".

Сибига также заявил, что президент Владимир Зеленский хочет заменить послов и в других государствах.

"Я вам подтверждаю, что видение президента Украины – осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20. То есть прежде всего усилить эти страны, в том числе трек США. Поэтому это сейчас действительно на повестке дня", – сказал он.

Глава МИД уточнил, что следует ожидать около 20 указов, которыми будут уволены и назначены новые послы Украины.

СПРАВКА Маркарова занимает должность посла Украины в США с февраля 2021 года. С ней связан скандал, разразившийся в разгар предвыборной гонки в Штатах: в сентябре 2024 года украинская делегация во главе с Зеленским посетила оборонное предприятие в Пенсильвании, которое производит снаряды для Украины. В мероприятии приняли участие местный губернатор и законодатели от демократов, но представителей Республиканской партии не было. После этого последние в Палате представителей инициировали расследование, а ее спикер Джонсон написал письмо Зеленскому с требованием "немедленно" уволить Маркарову. Впрочем, к отставке это не привело.