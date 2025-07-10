Зеленский рассматривает Умерова на должность посла Украины в США
Президент Владимир Зеленский сообщил, что рассматривает кандидатуру министра обороны Рустема Умерова на должность посла Украины в Соединенных Штатах. Об этом он заявил на пресс-конференции 10 июля.
Зеленский подтвердил, что он заменит посла Украины в США. Он отметил, что благодарен за работу Оксане Маркаровой.
"Я благодарен Оксане Маркаровой. Мы общались с ней, поддерживали контакты. Что будет дальше с ее работой – сказать не могу. Многое зависит от нее самой", – сказал президент.
Зеленский отметил, что это "серьезное решение, поскольку сейчас важно укреплять американо-украинские отношения и не упускать момент".
Он также сказал, что на пост посла следует назначить сильную личность, которая будет способствовать укреплению государства и поставкам вооружений.
"Если я приму решение – а это произойдет в ближайшее время, – что представлять Украину в США, то есть ключевым нашим послом будет министр обороны Рустем Умеров, это, безусловно, повлияет на серьезные перестановки в правительстве", – подчеркнул Владимир Зеленский.
- 7 июля агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский во время разговора с Трампом обсудил замену украинского посла в Вашингтоне.
- 8 июля собеседник LIGA.net в Офисе президента сообщил, что Зеленский сказал Маркаровой о намерении ее уволить.