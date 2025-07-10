Зеленский рассматривает Умерова на должность посла Украины в США

Рустем Умеров (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что рассматривает кандидатуру министра обороны Рустема Умерова на должность посла Украины в Соединенных Штатах. Об этом он заявил на пресс-конференции 10 июля.

Зеленский подтвердил, что он заменит посла Украины в США. Он отметил, что благодарен за работу Оксане Маркаровой.

"Я благодарен Оксане Маркаровой. Мы общались с ней, поддерживали контакты. Что будет дальше с ее работой – сказать не могу. Многое зависит от нее самой", – сказал президент.

Зеленский отметил, что это "серьезное решение, поскольку сейчас важно укреплять американо-украинские отношения и не упускать момент".

Он также сказал, что на пост посла следует назначить сильную личность, которая будет способствовать укреплению государства и поставкам вооружений.

"Если я приму решение – а это произойдет в ближайшее время, – что представлять Украину в США, то есть ключевым нашим послом будет министр обороны Рустем Умеров, это, безусловно, повлияет на серьезные перестановки в правительстве", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Справка Маркарова занимает должность посла Украины в США с февраля 2021 года. С ней связан скандал, произошедший в разгар предвыборной гонки в Штатах: в сентябре 2024 года украинская делегация во главе с Зеленским посетила оборонное предприятие в Пенсильвании, которое производит снаряды для Украины. В мероприятии участвовали местный губернатор и законодатели от демократов, но представителей Республиканской партии не было. После этого последние инициировали расследование в Палате представителей, а ее спикер Джонсон написал письмо Зеленскому с Маркарова занимает должность посла Украины в США с февраля 2021 года. С ней связан скандал, произошедший в разгар предвыборной гонки в Штатах: в сентябре 2024 года украинская делегация во главе с Зеленским посетила оборонное предприятие в Пенсильвании, которое производит снаряды для Украины. В мероприятии участвовали местный губернатор и законодатели от демократов, но представителей Республиканской партии не было. После этого последние инициировали расследование в Палате представителей, а ее спикер Джонсон написал письмо Зеленскому с требованием "немедленного" увольнения Маркаровой. Однако тогда это не привело к отставке.