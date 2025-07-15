Робити більше зброї в Україні: Зеленський обговорив план для нового уряду зі Свириденко та Федоровим

Президент говорив з урядовцями про оборонку, дрони для Сил оборони, дерегуляцію економіки та соціальні виплати

Володимир Зеленський, Юлія Свириденко та Михайло Федоров (Фото: Офіс президента)

Серед головних завдань для нового уряду на пів року буде збільшення виробництва власної зброї в Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після наради з першою віцепрем'єркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко, яку він підтримав на посаду нового глави уряду, та керівником Мінцифри, віцепрем'єром Михайлом Федоровим.

"Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців", – розповів глава держави.

Він озвучив три з головних завдань для нового Кабінету міністрів:

→ збільшити виробництво власної зброї в Україні;

→ повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони;

→ провести "відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал" країни;

→ забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки громадян.

За словами Зеленського, вони разом зі Свириденко та Федоровим визначили, яких результатів можна досягнути за перші пів року роботи оновленого уряду.