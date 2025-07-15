Робити більше зброї в Україні: Зеленський обговорив план для нового уряду зі Свириденко та Федоровим
Серед головних завдань для нового уряду на пів року буде збільшення виробництва власної зброї в Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після наради з першою віцепрем'єркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко, яку він підтримав на посаду нового глави уряду, та керівником Мінцифри, віцепрем'єром Михайлом Федоровим.
"Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців", – розповів глава держави.
Він озвучив три з головних завдань для нового Кабінету міністрів:
→ збільшити виробництво власної зброї в Україні;
→ повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони;
→ провести "відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал" країни;
→ забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки громадян.
За словами Зеленського, вони разом зі Свириденко та Федоровим визначили, яких результатів можна досягнути за перші пів року роботи оновленого уряду.
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