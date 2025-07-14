Зеленський підтримав кандидатуру Шмигаля на нового міністра оборони
Президент Володимир Зеленський виступив за призначення нинішнього прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на посаду керівника оборонного відомства. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.
"Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України – саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності", – заявив президент.
Глава держави розраховує на достатню підтримку від депутатів для нового складу уряду. Співрозмовник LIGA.net у владі повідомляв, що призначення нового Кабінету міністрів може відбутися на засіданні парламенту 17 липня.
Зеленський також зазначив: "Важливо, щоб уряд швидко провів аудит усіх домовленостей з нашими партнерами – що працює і що потребує перегляду або активізації".
Шмигаль обіймає прем'єрську посаду з березня 2020 року – найдовше за всю історію.
- Раніше Зеленський підтверджував, що розглядає чинного міністра оборони Умєрова на посаду посла України у Штатах.
- Новий уряд очолить нинішня віцепрем'єрка – міністерка економіки Свириденко.
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