Зеленський підтримав кандидатуру Шмигаля на нового міністра оборони

Президент заявив, що досвід Шмигаля "точно буде корисним" на цій позиції

Володимир Зеленський та Денис Шмигаль (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський виступив за призначення нинішнього прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на посаду керівника оборонного відомства. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

"Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним на позиції міністра оборони України – саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності", – заявив президент.

Глава держави розраховує на достатню підтримку від депутатів для нового складу уряду. Співрозмовник LIGA.net у владі повідомляв, що призначення нового Кабінету міністрів може відбутися на засіданні парламенту 17 липня.

Зеленський також зазначив: "Важливо, щоб уряд швидко провів аудит усіх домовленостей з нашими партнерами – що працює і що потребує перегляду або активізації".

Міністри оборони та закордонних справ призначаються Верховною Радою за поданням президента, інших членів уряду парламент призначає за поданням прем'єра.



Шмигаль обіймає прем'єрську посаду з березня 2020 року – найдовше за всю історію.