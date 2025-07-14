Зеленский поддержал кандидатуру Шмыгаля на нового министра обороны

Зеленський Шмигаль фото телеграм Зеленського

Президент Владимир Зеленский выступил за назначение нынешнего премьер-министра Дениса Шмыгаля на должность главы оборонного ведомства. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

"Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезным на позиции министра обороны Украины - именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности", - заявил президент.

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