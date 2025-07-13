Зеленський анонсував трансформацію виконавчої влади задля вивільнення ресурсів

Володимир Зеленський і Денис Шмигаль (Фото: Telegram Зеленського)

В Україні плануються зміни в управлінському апараті з метою перерозподілу ресурсів на користь захисту України та українців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

13 липня відбулася нарада президента з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

"Сьогодні обговорили з Денисом наші кроки – стратегічні кроки – для трансформації виконавчої влади. Зміни будуть", – написав Зеленський.

За його словами, зміни дадуть змогу скоротити видатки на утримання державного апарату та забезпечать значну дерегуляцію, що дозволить направити "максимум наявних ресурсів на захист України та українців".

Він додав, що майбутня конфігурація виконавчої влади визначається.

Зеленський також повідомив, що планується аудит усіх домовленостей із партнерами: оборонних пакетів, інвестиційних рішень, домовленостей на підтримку енергетичної та соціальної стійкості України.

"Потрібен аудит кожної домовленості з нашими партнерами – що реально виконується", – наголосив він.