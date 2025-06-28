Прем'єра Шмигаля та уряд можуть відправити у відставку. Названо орієнтовні дати та причини

У парламенті є певні невдоволення роботою як самого прем'єра, так і окремих міністрів

Денис Шмигаль (Фото: t.me/Denys_Smyhal)

Верховна Рада найближчим часом може відправити у відставку прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та його уряд. Про це для розбору LIGA.net "Юля друга". Банкова готує відставку Шмигаля – хто може стати новим прем'єром: усе про ротації" розповіли низка народних депутатів.

Серед причин – критика за провал в економіці, розповів співрозмовник у керівництві фракції "Слуга народу".

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Нардеп Федір Веніславський від Слуги народу розповів, що офіційно роботу Шмигаля оцінюють по-різному. Значно більше невдоволення викликає діяльність окремих міністрів.

"Різні у різних колег. Залежить від членства в тому чи іншому комітеті", – сказав він.

Коли саме можуть відбутися звільнення Шмигаля та нові призначення в уряді – достеменно невідомо.

"Для звільнення Кабміну потрібна заява про відставку прем'єра", – зазначив представник комітету з питань правової політики нардеп Сергій Власенко (Батьківщина).

Однак, як зазначив депутат від опозиційної Євросолідарності Володимир Ар'єв, під час дії воєнного стану повноваження органів держвлади не може бути припинено.

Утім, більшість депутатів посилаються на статтю 17 закону про Кабінет міністрів України, який дозволяє уряду, що подав у відставку, виконувати свої обов'язки до призначення і початку роботи нового складу: "Ми тут нічого не порушуємо".

Тому ймовірними датами звільнення називають 8-10 липня або ж 15 липня.

"90%, що уряд змінять у липні. Вирішується, чи 15 липня, або 7-8 липня. У серпні змінювати вже пізно. Новому Кабміну треба дати хоча б місяць, аби розробити бюджет-2026", – сказав співрозмовник LIGA.net у керівництві фракції "СН".

Однак перші дати під сумнівом, адже 10-11 липня у Римі має відбутися щорічна міжнародна конференція з відновлення України після війни – Ukraine Recovery Conference. Частина депутатів та членів Кабміну у ці дати планують були там присутні.

А от 15 липня має відбутися планове засідання Верховної Ради. Однак ніяких вказівок з Банкової поки що не надходило.

"Фракція офіційно теж не обговорювала цього питання", – запевнила LIGA.net заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.