Премьера Шмыгаля и Кабмин могут отправить в отставку. Названы примерные даты и причины

В парламенте есть определенное недовольство как работой самого премьер-министра, так и отдельных министров

Денис Шмыгаль (Фото: t.me/Denys_Smyhal)

Верховная Рада может в ближайшее время отправить в отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и его правительство. Об этом для разбора LIGA.net "Юля вторая. Банковая готовит отставку Шмыгаля – кто может стать новым премьером: все о ротациях" рассказали ряд народных депутатов.

Среди причин – критика за провал в экономике, сообщил собеседник в руководстве фракции "Слуга народа".

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Депутат Федор Вениславский от партии "Слуга народа" рассказал, что официально работу Шмыгаля оценивают по-разному. Гораздо больше недовольства вызывает деятельность отдельных министров.

"У разных коллег разные. Это зависит от членства в том или ином комитете", – сказал он.

Когда именно могут произойти увольнения Шмыгаля и новые назначения в правительстве – достоверно неизвестно.

"Для увольнения Кабмина необходимо заявление премьер-министра об отставке", – отметил представитель комитета по вопросам правовой политики, депутат Сергей Власенко ("Батьківщина").

Однако, как отметил депутат от оппозиционной партии "Європейская Солидарность" Владимир Арьев, во время действия военного положения полномочия органов государственной власти не могут быть прекращены.

Однако большинство депутатов ссылаются на статью 17 закона о Кабинете министров Украины, которая разрешает правительству, подавшему в отставку, исполнять свои обязанности до назначения и начала работы нового состава: "Мы здесь ничего не нарушаем".

Поэтому вероятными датами увольнения называют 8-10 июля или 15 июля.

"На 90% уверены, что правительство будет изменено в июле. Решается вопрос, 15 июля или 7-8 июля. Изменять в августе уже поздно. Новому Кабмину нужно дать хотя бы месяц, чтобы разработать бюджет-2026", – сказал источник LIGA.net в руководстве фракции СН.

Однако первые даты под вопросом, поскольку 10-11 июля в Риме должна состояться ежегодная международная конференция по восстановлению Украины после войны – Ukraine Recovery Conference. Часть депутатов и членов Кабмина планируют присутствовать там в эти дни.

А вот 15 июля должно состояться плановое заседание Верховной Рады. Однако никаких указаний от Банковой пока не поступало.

"Фракция официально также не обсуждала этот вопрос", – заверила LIGA.net заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.