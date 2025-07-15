Шмигалю буде легше, ніж іншим, розібратися з процесами в Міноборони – джерела

За словами ексзаступника Умєрова, у відомстві активно жартували, що прем'єр і так фактично виконує обов'язки глави МО

Денис Шмигаль (Фото: Кабінет міністрів)

Нинішньому прем'єр-міністру Денису Шмигалю буде найлегше розібратися у роботі Міністерства оборони. Про це для тексту LIGA.net заявили п'ятеро співбесідників з різних структур Сил безпеки та оборони.

За їхніми словами, Шмигалю буде легше, ніж будь-кому, розібратися у робочих процесах Міноборони.

"Щонайменше кілька місяців ми досить активно жартували, що де-факто виконувачем обов’язків міністра оборони і так є Шмигаль", – заявив один з колишніх заступників чинного міністра оборони Рустема Умєрова.

Ексміністр оборони Степан Полторак заявив LIGA.net, що керівник МО, який приходить на посаду, має чітко розумітися на всіх процесах, які відбуваються у відомстві, аби "краще допомагати головнокомандувачу, контролювати його і забезпечити".

"Я не знаю, наскільки Шмигаль розуміється на цих процесах, але він грамотна людина – я думаю, розбереться, якщо в нього буде така можливість", – додав Полторак.

Тим часом глава громадської антикорупційної ради при Міноборони Юрій Гудименко зауважив, що зміни, яких потребує відомство, полягають не у прізвищі міністра.

"Якщо Шмигаль отримає або сам собі поставить задачу, як досвідчений бюрократ, – покращувати і реорганізовувати роботу, трансформувати Міноборони – будуть позитивні зрушення для ЗСУ", – вважає ветеран і активіст.

Проте, якщо така задача не буде поставлена, то МО продовжить розростатися у кількості працівників та залучених осіб, "ставати ще менш ефективним і, відповідно, кожного дня ще на крок віддалятися від перемоги", акцентував Гудименко.