Чрезмерная бюрократия в Минобороны тормозила даже элементарные решения – источник
Чрезмерно централизованная бюрократия в Министерстве обороны тормозила принятие многих, даже элементарных решений, поскольку глава ведомства Рустем Умеров якобы избегал вовлечения в повседневную работу, заявил для текста LIGA.net бывший заместитель руководителя МО.
Процессы в МО занимали значительно больше времени, чем нужно – в частности, из-за того, что Умеров всячески избегал включения в рутинную работу, рассказал один из экс-заместителей министра.
По его словам, это очень тормозило принятие многих, даже элементарных решений в условиях слишком централизованной бюрократии, когда через канцелярию министра проходят "кубические метры различных бумаг".
"Ты ждешь возможности подписать у министра абсолютно техническое решение о перераспределении средств. Носишься по Киеву, пытаясь его поймать. Приезжаешь на один адрес – он тебе отписывает, что уже поехал на другой. Так на решение одного вопроса у тебя уходит неделя", – отметил собеседник LIGA.net.
Он заявил, что в конце концов заместители Умерова наработали механизм – в случае необходимости сразу обращаться напрямую к нынешнему и.о. премьер-министра Денису Шмыгалю.
LIGA.net не удалось подтвердить эту информацию из других источников. Однако трое собеседников с руководящих должностей в МО и соприкасающихся структур Сил безопасности и обороны сообщили, что очень многие вопросы безопасности действительно решаются при непосредственном "участии и содействии" Шмыгаля.
Умеров не ответил на запрос LIGA.net о комментарии для этого текста. В то же время, в своем отчете за два года работы чиновник называет одним из своих достижений цифровизацию Сил обороны, то есть сокращение бумажного документооборота.
- Пять собеседников LIGA.net из разных структур Сил безопасности и обороны заявляли, что Шмыгалю будет легче всего разобраться в работе МО. В то же время, отмечал глава общественного антикоррупционного совета при Минобороны Гудименко, если чиновник не поставит себе цель сменить ведомство, то проблемы только ухудшатся.
- 16 июля Рада отправила Шмыгаля в отставку, тем самым уволив весь состав Кабмина. До назначения нового правительства министры будут пребывать в статусе исполняющих обязанности. Президент уже поддержал кандидатуру Шмыгаля на главу Минобороны, а нынешний глава ведомства Умеров может стать послом в Штатах.
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