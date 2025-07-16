"Главное – сохранили армию". Умеров подвел итоги работы в должности министра обороны

Умеров подвел итоги своей работы, в частности упомянул реформы в сфере мобилизации, цифровизацию армии и развитие оборонной промышленности

Рустем Умеров (Фото: Министерство обороны)

Действующий министр обороны Рустем Умеров подвел итоги двух лет работы на посту главы оборонного ведомства. Он отметил, что это была самая большая честь в его жизни, и обозначил шесть приоритетов своей работы, говорится в его сообщении на Фейсбук.

Умеров напомнил, что война ведется против ядерной державы, располагающей значительно большими ресурсами, однако за время его пребывания в должности Россия так и не смогла добиться ни одной стратегической победы.

Умеров обозначил шесть приоритетов своей работы:

← планирование обороны,

← оборонные закупки,

← развитие оборонно-промышленного комплекса,

← внедрение военных технологий (MilTech),

← цифровизация Сил обороны,

← международная техническая помощь.

Он отметил, что удалось стабилизировать линию фронта, защищать небо и украинские города, а также наносить удары по тылам противника. В частности, за два года проведено почти 1300 атак по целям в тылу, поражено более 400 объектов противника.

По его словам, оборонные закупки стали более прозрачными и эффективными. Только за год открытые тендеры позволили сэкономить более 15 млрд грн.

Умеров также отметил рост отечественного оборонного производства – в 35 раз за два года. Производство боеприпасов увеличилось в 2,5 раза, артиллерии – втрое. По его словам, 95% дронов на фронте – украинского производства.

Отдельно он упомянул о системной поддержке партнеров – объем международной помощи Украине в сфере безопасности в 2025 году достиг $43 млрд.

Умеров отдельно остановился на вопросе мобилизации. По его словам, она продолжается, несмотря на попытки врага дестабилизировать ситуацию.

"В Украине открыто более 50 центров рекрутинга в крупных городах, где люди могут самостоятельно выбрать подразделение и должность. Также создана контрактная программа для молодежи 18-24 лет и программа для рекрутинга иностранцев. Обновлена система базовой общевойсковой подготовки", – написал Умеров.

Еще одним направлением работы стало возвращение пленных и тел погибших военнослужащих. По словам Умерова, за время его работы домой вернули более 6000 украинских пленных и более 6000 тел погибших воинов.

Кроме того, в парламенте находится на втором чтении закон о военном омбудсмене, а в Министерстве обороны работает Управление по защите прав военнослужащих.

Умеров также упомянул о цифровизации армии. С 2023 года в Украине создана новая цифровая экосистема войска – действуют три платформы: Армия+, Резерв+ и DELTA.

Армия+ ежедневно использует более 830 000 военных для рапортов, переводов, обучения и программ лояльности.

Резерв+ помогает 4,5 млн военнообязанных получать электронные документы, оформлять отсрочки или искать должности в армии. Система DELTA с более чем 120 000 пользователей координирует боевые операции.

"Это лишь часть того, что удалось сделать. Но главное – мы сохранили армию. Мы сохранили страну. И мы обязательно победим! Будет продолжение", – резюмировал он.