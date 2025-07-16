"Главное – сохранили армию". Умеров подвел итоги работы в должности министра обороны
Действующий министр обороны Рустем Умеров подвел итоги двух лет работы на посту главы оборонного ведомства. Он отметил, что это была самая большая честь в его жизни, и обозначил шесть приоритетов своей работы, говорится в его сообщении на Фейсбук.
Умеров напомнил, что война ведется против ядерной державы, располагающей значительно большими ресурсами, однако за время его пребывания в должности Россия так и не смогла добиться ни одной стратегической победы.
Умеров обозначил шесть приоритетов своей работы:
← планирование обороны,
← оборонные закупки,
← развитие оборонно-промышленного комплекса,
← внедрение военных технологий (MilTech),
← цифровизация Сил обороны,
← международная техническая помощь.
Он отметил, что удалось стабилизировать линию фронта, защищать небо и украинские города, а также наносить удары по тылам противника. В частности, за два года проведено почти 1300 атак по целям в тылу, поражено более 400 объектов противника.
По его словам, оборонные закупки стали более прозрачными и эффективными. Только за год открытые тендеры позволили сэкономить более 15 млрд грн.
Умеров также отметил рост отечественного оборонного производства – в 35 раз за два года. Производство боеприпасов увеличилось в 2,5 раза, артиллерии – втрое. По его словам, 95% дронов на фронте – украинского производства.
Отдельно он упомянул о системной поддержке партнеров – объем международной помощи Украине в сфере безопасности в 2025 году достиг $43 млрд.
Умеров отдельно остановился на вопросе мобилизации. По его словам, она продолжается, несмотря на попытки врага дестабилизировать ситуацию.
"В Украине открыто более 50 центров рекрутинга в крупных городах, где люди могут самостоятельно выбрать подразделение и должность. Также создана контрактная программа для молодежи 18-24 лет и программа для рекрутинга иностранцев. Обновлена система базовой общевойсковой подготовки", – написал Умеров.
Еще одним направлением работы стало возвращение пленных и тел погибших военнослужащих. По словам Умерова, за время его работы домой вернули более 6000 украинских пленных и более 6000 тел погибших воинов.
Кроме того, в парламенте находится на втором чтении закон о военном омбудсмене, а в Министерстве обороны работает Управление по защите прав военнослужащих.
Умеров также упомянул о цифровизации армии. С 2023 года в Украине создана новая цифровая экосистема войска – действуют три платформы: Армия+, Резерв+ и DELTA.
Армия+ ежедневно использует более 830 000 военных для рапортов, переводов, обучения и программ лояльности.
Резерв+ помогает 4,5 млн военнообязанных получать электронные документы, оформлять отсрочки или искать должности в армии. Система DELTA с более чем 120 000 пользователей координирует боевые операции.
"Это лишь часть того, что удалось сделать. Но главное – мы сохранили армию. Мы сохранили страну. И мы обязательно победим! Будет продолжение", – резюмировал он.
- 15 июля Шмыгаль официально подал в отставку с поста премьер-министра. Ранее президент Зеленский предложил возглавить правительство нынешней первой вице-премьер-министру экономики Свириденко, а также он поддержал кандидатуру Шмыгаля на должность главы Министерства обороны.
- Тем временем нынешний глава ведомства Умеров может стать новым послом Украины в Соединенных Штатах.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за отставку премьер-министра Шмыгаля, что предусматривает увольнение всего правительства.
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