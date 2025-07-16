"Головне – зберегли армію". Умєров підсумував два роки на посаді міністра оборони

Умєров підбив підсумки своєї роботи, зокрема згадав про реформи у мобілізації, цифровізацію армії та розвиток оборонної промисловості

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Чинний міністр оборони Рустем Умєров підбив підсумки двох років на посаді керівника оборонного відомства. Він зазначив, що це була найбільша честь у його житті, та окреслив шість пріоритетів своєї роботи, йдеться у його дописі на Facebook.

Умєров нагадав, що війна триває проти ядерної держави, яка має значно більше ресурсів, однак за час його каденції Росії так і не вдалося досягти жодної стратегічної перемоги.

Умєров окреслив шість пріоритетів своєї роботи:

← оборонне планування,

← оборонні закупівлі,

← розвиток оборонно-промислового комплексу,

← впровадження військових технологій (MilTech),

← цифровізація Сил оборони,

← міжнародна технічна допомога.

Він зазначив, що вдалося стабілізувати лінію фронту, захищати небо і українські міста, а також завдавати ударів по тилу ворога. Зокрема, за два роки проведено майже 1300 атак по цілях у тилу, уражено понад 400 об'єктів ворога.

За його словами, оборонні закупівлі стали прозорішими та ефективнішими. Лише за рік відкриті тендери дозволили зекономити понад 15 млрд грн.

Умєров також зазначив зростання вітчизняного оборонного виробництва – у 35 разів за два роки. Виробництво боєприпасів зросло в 2,5 раза, артилерії – утричі. За його словами, 95% дронів на фронті – українського виробництва.

Окремо він згадав про системну підтримку партнерів – обсяг міжнародної безпекової допомоги Україні у 2025 році сягнув $43 млрд.

Окремо Умєров акцентував на питанні мобілізації. За його словами, вона триває попри спроби ворога дестабілізувати ситуацію.

"В Україні запустили понад 50 Центрів рекрутингу у великих містах, де люди можуть самостійно обрати підрозділ і посаду. Також створено контрактну програму для молоді 18-24 років та програму для рекрутингу іноземців. Оновлено систему базової загальновійськової підготовки", – написав Умєров.

Ще одним напрямом роботи стало повернення полонених і тіл загиблих військових. За словами Умєрова, за час його роботи додому повернули понад 6000 українських полонених та понад 6000 тіл полеглих воїнів.

Крім того, у парламенті перебуває в другому читанні закон про військового омбудсмана, а в Міністерстві оборони працює Управління захисту прав військових.

Умєров також згадав про цифровізацію армії. З 2023 року в Україні створено нову цифрову екосистему війська – діють три платформи: Армія+, Резерв+ і DELTA.

Армія+ щодня використовують понад 830 000 військових для рапортів, переведень, навчання та програм лояльності.

Резерв+ допомагає 4,5 млн військовозобовʼязаних отримувати електронні документи, оформляти відстрочки чи шукати посади у війську. Система DELTA із понад 120 000 користувачів координує бойові операції.

"Це лише частина з того, що вдалося. Але головне – ми зберегли армію. Ми зберегли країну. І ми обов’язково переможемо! Далі буде", – підсумував він.