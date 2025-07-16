Уряд Шмигаля пішов у відставку

Денис Шмигаль (Ілюстративне фото: пресслужба Верховної Ради)

Верховна Рада проголосувала за відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, що передбачає звільнення всього уряду. Про це стало відомо з трансляції, яку нардеп Голосу Ярослав Железняк вів із зали засідань.

За відставку прем'єра проголосував 261 нардеп. Кнопку "проти" не натиснув жоден обранець, ще четверо утримались. Не голосували 55 із присутніх.

Тепер всі міністри отримали статус виконувачів обов'язків – до призначення нового складу уряду.

Шмигаль офіційно подав у відставку 15 липня. Раніше президент Володимир Зеленський запропонував очолити уряд нинішній першій віцепрем'єрці – міністерці економіки Юлії Свириденко. Водночас він підтримав кандидатуру Шмигаля на керівника Міністерства оборони.

Тим часом чинний керівник оборонного відомства Рустем Умєров може стати новим послом України у Сполучених Штатах.

Шмигаль обіймав прем'єрську посаду з березня 2020 року – найдовше за всю історію.