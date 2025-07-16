Нардеп Костенко: Зміна уряду незаконна. Це дає поганий сигнал Росії та суспільству

Роман Костенко (Фото: facebook.com/kostenko.roman83)

Призначення нового уряду порушує закон про воєнний стан і тягне за собою ряд негативних наслідків. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів народний депутат Роман Костенко.

"Ми чітко порушуємо статтю 10 закону про воєнний стан, в який чітко сказано, що заборонено під час дії воєнного стану відправляти у відставку уряд", – сказав він.

Також у статті йдеться про розвідувальні органи, голову Нацбанку та інших. Виглядає це так, ніби уряд навмисно намагаються делегітимізувати, каже нардеп.

Водночас Костенко не вважає, що ця стаття на 100% потрібна в законі про воєнний час.

"Чи маємо ми право, якщо людина не справляється під час дії воєнного стану зі своїми обов'язками, чи можемо ми її поміняти? Ну, я думаю, що, звичайно, можемо на кращу, яка буде виконувати. Але робити це тоді, коли цьому суперечить закон про воєнний стан, я вважаю, злочинно і неправильно", – підкреслив він.

Нардеп вважає, що такими діями Україна дає Росії "карти в руки" казати про "нелегітимність уряду", який був проголосований у "протизаконний спосіб". Також порушення цієї статті є поганим сигналом для суспільства про те, що влада нібито може порушувати закон, якщо захоче, а от громадянам не можна.

За словами Костенка, цього можна було б уникнути, якби уряд змінив текст статті, прописавши, коли можна змінювати уряд під час воєнного стану. Знайшлася б потрібна кількість нардепів, які б проголосували за ці зміни.

"Або ми робимо це для чогось спеціально, щоб потім можна було це ви використати, що уряд, скажімо так, проголосований в неправильний, протизаконний спосіб. Ну, або хтось чітко не розуміє наслідків, які можуть з цього виникнути", – резюмував нардеп.