Нардеп Костенко: Смена правительства незаконна. Это дает плохой сигнал России и обществу

Роман Костенко (Фото: facebook.com/kostenko.roman83)

Назначение нового правительства нарушает закон о военном положении и влечет ряд негативных последствий. Об этом в интервью LIGA.net рассказал народный депутат Роман Костенко.

"Мы четко нарушаем статью 10 закона о военном положении, в которой четко сказано, что запрещено во время действия военного положения отправлять в отставку правительство", – сказал он.

Также в статье говорится о разведывательных органах, главе Нацбанка и других. Выглядит это так, будто правительство намеренно пытаются делегитимизировать, говорит нардеп.

В то же время Костенко не считает, что эта статья на 100% нужна в законе о военном положении.

"Имеем ли мы право, если человек не справляется во время действия военного положения со своими обязанностями, можем ли мы его поменять? Ну, я думаю, что, конечно, можем на лучшего, который будет справляться. Но делать это тогда, когда этому противоречит закон о военном положении, я считаю, преступно и неправильно", – подчеркнул он.

Нардеп считает, что такими действиями Украина дает России "карты в руки" говорить о "нелегитимности правительства", которое было проголосовано противозаконным способом. Также нарушение этой статьи является плохим сигналом для общества о том, что власть якобы может нарушать закон, если захочет, а вот гражданам нельзя.

По словам Костенко, этого можно было бы избежать, если бы правительство изменило текст статьи, прописав, когда можно менять правительство во время военного положения. Нашлось бы нужное количество нардепов, которые проголосовали бы за эти изменения.

"Или мы делаем это для чего-то специально, чтобы потом можно было это использовать, что правительство, скажем так, проголосовано неправильным, противозаконным способом. Ну, или кто-то четко не понимает последствий, которые могут из этого возникнуть", – резюмировал нардеп.